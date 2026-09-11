Cătălin Predoiu, la comemorarea atacurilor 9/11: "Terorismul nu a reuşit să învingă valorile, umanitatea şi solidaritatea"

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Hepta

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, cu ocazia comemorării atacurilor de la 11 septembrie 2001, un mesaj în care afirmă că "terorismul a încercat să inspire teamă şi să dezbine, dar nu a reușit să învingă valorile, umanitatea şi solidaritatea care ne unesc şi astăzi".

În urmă cu 25 de ani, patru avioane de pasageri au fost deturnate de echipe de teroriști ai organizației sunnite Al Qaeda. Două avioane s-au izbit de Turnurile Gemene din New York, provocând prăbușirea lor.

Un al treilea aparat a intrat în clădirea Pentagonului. Cea de-a patra aeronavă s-a prăbușit pe un câmp în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul aparatului din mâinile teroriștilor. Bilanțul atacurilor s-a ridicat la aproape 3.000 de morți.

''La 11 septembrie 2001, lumea liberă a fost alături de America. După 25 de ani, această solidaritate rămâne la fel de puternică. Astăzi, îi comemorăm pe cei care şi-au pierdut viaţa, cinstim curajul celor care au intervenit şi reafirmăm forţa unităţii care s-a născut în faţa tragediei.

Terorismul a încercat să inspire teamă şi să dezbine. Nu a reuşit însă să învingă valorile, umanitatea şi solidaritatea care ne unesc şi astăzi'', a scris Predoiu pe Facebook.