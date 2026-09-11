Omar Hayssam va fi preluat de polițiștii de la Imigrări, după eliberare. El nu are drept de ședere în România

1 minut de citit Publicat la 19:03 11 Sep 2026 Modificat la 19:17 11 Sep 2026

În 2006, Omar Hayssam a fost eliberat condiţionat, după ce i-a convins pe judecători că este grav bolnav, susţinând că are cancer în faza terminală. El a reuşit să fugă din România, fiind adus în ţară abia în anul 2013. Foto: Agerpres

Omar Hayssam va fi preluat de poliţiştii de imigrări, după eliberarea din penitenciar, informează vineri surse judiciare, citate de Agerpres.

Poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări vor efectua verificările necesare pentru stabilirea situaţiei juridice a acestuia, având în vedere că nu deţine cetăţenia română şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul României.

„La data de 11 septembrie 2026, ca urmare a eliberării dintr-o unitate penitenciară a unui cetăţean străin care nu deţine cetăţenia română şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul României, acesta va fi preluat de poliţiştii de imigrări. În exercitarea competenţelor legale, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări vor efectua verificările necesare pentru stabilirea situaţiei juridice a persoanei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În funcţie de situaţia juridică constatată şi de condiţiile prevăzute de lege, vor fi dispuse şi puse în aplicare măsurile legale corespunzătoare”, se arată într-un comunicat al IGI transmis AGERPRES.

Tribunalul Ilfov a decis, vineri, eliberarea condiţionată din închisoare a sirianului Omar Hayssam, care executa o condamnare de 24 ani.

„În baza art. 587 alin. (1) Cpp raportat la art.59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani şi 4 luni închisoare, aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - secţia I penală, şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Definitivă”, se arată în decizia tribunalului.

Omar Hayssam are mai multe condamnări la activ:

* 24 de ani în dosarul "Manhattan", în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice;

* 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak;

* 16 ani de închisoare în dosarul "Volvo Truck";

* trei ani de închisoare în dosarul "Foresta Nehoiu";

* doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

În anul 2006, Omar Hayssam a fost eliberat condiţionat, după ce i-a convins pe judecători că este grav bolnav, susţinând că are cancer în faza terminală. El a reuşit să fugă din România, fiind adus în ţară abia în anul 2013.