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China acuză SUA la ONU că au aruncat Orientul Mijlociu într-o "prăpastie" prin lansarea războiului împotriva Iranului

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 21:44 14 Iul 2026 Modificat la 21:44 14 Iul 2026
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poza in care apare, in centru, Sun Lei, reprezentantul Chinei în Consiliul de Securitate al ONU
Sun Lei, reprezentantul Chinei în Consiliul de Securitate al ONU. Sursa foto: Profimedia Images

Reprezentantul Chinei în Consiliul de Securitate al ONU, Sun Lei, a acuzat marţi Statele Unite că au aruncat Orientul Mijlociu "într-o prăpastie" prin lansarea războiului împotriva Iranului, relatează AFP, conform Agerpres. Liderul de la Casa Albă, Donald Drump, a declarat că SUA va ataca Iranul în "Muntele Târnăcopului", unde este o fortăreață nucleară subterană.

În timpul unei discuţii despre rebelii houthi din Yemen, reprezentantul permanent adjunct, Sun Lei, a declarat că "Statele Unite poartă o responsabilitate incontestabilă pentru situaţia actuală din Yemen şi din Marea Roşie".

"Statele Unite sunt cele care obstrucţionează eforturile Consiliului de a pune capăt ostilităţilor, de a proteja populaţia din Gaza şi de a preveni escaladarea tensiunilor" în regiune, a subliniat el.

"Fără autorizaţia Consiliului de Securitate şi chiar în timp ce negocierile erau în desfăşurare între Statele Unite şi Iran, SUA au lansat atacuri militare împotriva Iranului, aruncând încă o dată regiunea într-o prăpastie periculoasă", a adăugat diplomatul.

Sun Lei a reacţionat la acuzaţiile formulate împotriva ţării sale de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, care a acuzat China că a încălcat embargoul asupra armelor impus rebelilor houthi.

"State precum Iranul şi, într-o oarecare măsură, companii şi entităţi chineze, au încălcat rezoluţia 2216 fără consecinţe reale", a declarat Mike Waltz.

Rezoluţia 2216, adoptată de Consiliul de Securitate al ONU în 2015, cere ca houthi să înceteze ostilităţile şi să se retragă din teritoriile pe care le-au ocupat în Yemen. Ea impune un embargou asupra armelor împotriva grupării şi a aliaţilor acesteia, precum şi sancţiuni individuale – îngheţarea activelor şi interdicţii de călătorie.

După un schimb de replici aprins între cei doi oficiali, fiecare vorbind pe rând, reprezentantul chinez a reiterat că "Statele Unite ar trebui să îşi examineze propriile acţiuni", în loc "să încerce să defăimeze alte ţări şi să arunce vina asupra lor".

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Etichete: China consiliul de securitate al ONU Statele Unite razboi Iran Donald Trump Orientul Mijlociu

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