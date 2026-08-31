China i-a garantat Finlandei că nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare. Stubb: „E o formă destul de bună de descurajare”

Șeful diplomației chineze, Wang Yi, s-a întâlnit cu Stubb la Helsinki la data de 5 iulie. Foto: Getty Images

China a asigurat Finlanda, în cadrul unor discuții private, că nu va permite niciodată Rusiei să folosească arme nucleare, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, potrivit Politico. Președintele finlandez a minimalizat temerile privind un atac iminent al Rusiei asupra unui stat NATO și a avertizat că Europa se apropie de acel moment în care va trebui să redeschdă dialogul cu Moscova.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Axel Springer Global Reporters Network, Stubb a fost categoric atunci când a fost întrebat dacă Rusia ar putea folosi arme nucleare, declarând că Beijingul reprezintă o frână puternică în prevenirea escaladării războiului din Ucraina de către Moscova.

„Ministrul de Externe din China m-a vizitat în această vară și am ridicat această chestiune. Și mi-a spus „nu vom permite niciodată să se întâmple acest lucru”. Și cred că aceasta este o formă destul de bună de descurajare”, a spus Stubb.

Șeful diplomației chineze, Wang Yi, s-a întâlnit cu Stubb la Helsinki la data de 5 iulie, iar invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și securitatea Europei au fost printre subiectele abordate de cei doi. China rămâne în continuare unul dintre cei mai importanți parteneri economici și diplomatici ai Moscovei.

Stubb a adăugat că Rusia are doar de câștigat dacă îi ține pe europeni concentrați asupra posibilității unei escaladări nucleare sau al unui atac direct asupra unui stat NATO.

„Rusia vrea ca noi, europenii, să stăm aici și să discutăm: Va escalada Rusia? Va folosi arme nucleare? Va ataca Rusia NATO și Europa?”, a declarat liderul finlandez.

Recomandarea sa a fost, în mod caracteristic, una moderată: „Rămâneți calmi, păstrați-vă cumpătul, rămâneți lucizi și vigilenți. Nu dramatizați, pregătiți-vă pentru ce este mai rău pentru a evita ca acest lucru să se întâmple.”

Acest ton echilibrat este caracteristic lui Stubb. În luna mai, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al Finlandei, lângă Helsinki, și au fost ridicate avioane de vânătoare, el a insistat că Finlanda „nu este sub nicio amenințare militară directă”.

În interviul citat de Politico, el a minimalizat în mod similar temerile privind un atac rusesc iminent asupra NATO, descriind încercările Moscovei de a testa alianța drept „mai degrabă o provocare” decât o pregătire pentru război. Trupele ruse rămân blocate în Ucraina, a spus el, în timp ce descurajarea NATO face ca un atac direct să fie extrem de puțin probabil.

În acealași timp, Stubb a spus că Europa se apropie de acel moment în care trebuie să redeschidă dialogul politic cu Moscova - un apel notabil având în vedere că vine de la președintele unei țări care are o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia și care s-a alăturat NATO după invazia Rusiei în Ucraina.

„Sunt sigur că ne apropiem de ziua în care ar fi util ca europenii să aibă contacte mai directe cu Rusia”, a spus el, „mai ales pentru că trebuie să evităm neînțelegerile”.

Totuși, Europa „nu este încă acolo”, a atras atenția Stubb, iar prioritatea imediată rămâne sprijinirea Ucrainei. „Nu poți pur și simplu să apeși butonul de pauză. Trebuie să deschizi discuția”, a adăugat el.

Intențiile agresive ale Rusiei contra NATO sunt demonstrate direct de numeroasele „incursiune” cu drone din ultima perioadă în țări ale flancului estic al NATO, dar și în Republica Moldova. Zeci de drone, epave de drone sau bucăți din rămășițele acestora au fost descoperite în ultima perioadă în România, Bulgaria Polonia, țările baltice și Republica Moldova. Numai în România numărul incidentelor este de ordinul zecilor.

În prezent, regiunea țărilor baltice (Estonia, Letonia, Lituania) e considerată a fi cea mai expusă posibilității izbucnirii unui conflict militar cu Rusia.