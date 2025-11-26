China pregătește terenul pentru o invazie în Taiwan. Beijingul a avertizat deja țările să nu se implice

China a indicat în repetate rândul că ar putea recurge la preluarea prin forță a Taiwanului. Foto: Hepta

Se înmulțesc semnele care arată că Beijingul își pregătește terenul pentru invazia în Taiwan.

Regimul de la Beijing a transmis avertismente națiunilor lumii să nu se implice, insistând că Taiwanul este o problemă internă a sa.

De cealaltă parte, autonomia insulară susținută, până în prezent de SUA, și-a accelerat investițiile în apărare, plănuind să cheltuie zeci de miliarde de dolari pe tehnică militară.

"Tensiunile dintre China și Taiwan cresc într-un ritm alarmant.

Beijingul a transmis miercuri un avertisment extrem de ferm către întreaga comunitate internațională, care spune că 'nicio țară nu trebuie să se implice în problemele Taiwanului, iar orice formă de sprijin din exterior oferită insulei va fi zdrobită fără ezitare'.

Taiwanul se înarmează de 40 de miliarde de dolari

În paralel, la Taipei, președintele Taiwanului a anunțat un program suplimentar de înarmare în valoare de atenție 40 de miliarde de dolari, care se întinde până în 2033.

Este una dintre cele mai mari investiții militare făcute vreodată de Taiwan.

Planul include crearea unui scut defensiv modern, capabil să facă față Chinei.

Guvernul de la Taipei intenționează achiziția unor rachete cu rază lungă de acțiune și a unor sisteme antiaeriene avansate, fără a neglija dotarea cu drone și modernizarea infrastructurii strategice și a capacităților de răspuns rapid.

Guvernul taiwanez susține că nu urmărește escaladarea, ci consolidarea propriilor capacități de apărare.

Însă între cele două părți se adâncește o prăpastie deja foarte mare", a relatat Alex Gâdea, redactor externe Antena 3 CNN.

Potrivit presei internaționale, China, care a desemnat deja drept "linie roșie" orice sprijin extern pentru Taiwan, evaluează, în prezent, în ce măsură președintele american Donald Trump ar putea fi motivat să stea deoparte în cazul unei invazii a Beijingului în insulă.