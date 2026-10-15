Bloomberg: China se pregătește să controleze piața de 5 trilioane de dolari a roboților umanoizi

China va domina piața roboților umanoizi, pe măsură ce forța de muncă umană va îmbătrâni și AI va prevala, estimează Bloomberg. Foto: Getty Images

Componentele avansate pentru roboți umanoizi reprezintă unul dintre domeniile tehnologice de vârf în care China are un avans timpuriu în fața Statelor Unite ale Americii, scrie Bloomberg într-un amplu material.

Spre exemplu, mâna umană este o capodoperă a biomecanicii evolutive. Cu un deget mare opozabil și patru degete lungi și agile, susținute de 27 de oase și 27 de articulații, mâna poate apuca, strânge și răsuci obiecte cu o dexteritate și o delicatețe extraordinare.

În pofida deceniilor de inovație, replicile robotizate nu se ridică încă la nivelul celei umane. Chiar și cele mai avansate degete metalice de astăzi au dificultăți atunci când trebuie să lege șireturile pantofilor sau să manevreze chei.

Această lipsă de precizie este unul dintre motivele pentru care performanțele spectaculoase din ultimii ani ale roboților - de la coregrafii kung fu până la sprinturi pe 100 de metri care au doborât recorduri - nu au încă o utilizare comercială semnificativă la nivelul publicului larg.

Alex Zhou, fondatorul start up-ului LinkerBot, estimează că anul trecut au fost instalați la nivel global 20.000 de roboți umanoizi, însă numărul celor care funcționează efectiv este de ordinul câtorva mii. Ceilalți sunt utilizați în principal pentru divertisment.

O companie chineză furnizează lumii peste 80% din mâinile robotice avansate

Zhou estimează că acest lucru nu se va schimba până când roboții umanoizi nu vor putea reproduce capacitățile mâinilor umane. „Mâinile roboților reprezintă legătura dintre mașină și lumea fizică”, subliniază el în timpul unui interviu la sediul LinkerBot din Beijing.

Start up-ul fondat de Zhou este printre lideri în acest domeniu emergent. Este susținut de un grup de mari companii chineze, precum Ant Group, și de un lanț de aprovizionare de înaltă tehnologie, care a ajutat statul comunist să domine industrii precum cea a vehiculelor electrice și cea a dronelor.

LinkerBot furnizează peste 80% dintre mâinile robotizate avansate instalate la nivel global, potrivit companiei americane de cercetare Smart Analytics Global. Printre clienții săi se numără Samsung Electronics Co., Meta Platforms Inc. și Siemens AG, menționează Zhou. Pe fondul creșterii puternice a interesului față de aceste produse, compania intenționează să-și dubleze capacitatea de producție, ajungând la 10.000 de mâini robotizate pe lună.

„Fără mâini agile, roboții vor putea îndeplini doar o gamă limitată de sarcini, precum împingerea unui cărucior sau manipularea unor obiecte voluminoase”, indică Ani Kelkar, partener la McKinsey & Co.

Bloomberg: Robotica e unul dintre domeniile de vârf în care China s-a plasat de la început în fața SUA

Robotica este unul dintre domeniile strategice de înaltă tehnologie în care China a obținut un avans timpuriu față de SUA. În timp ce Silicon Valley continuă să controleze cele mai avansate modele de inteligență artificială și dispune de o abundență de specialiști de top în inginerie, companiile chineze au ajuns să reprezinte 97% din livrările globale de roboți umanoizi în prima jumătate a acestui an.

Datorită sprijinului consistent din partea guvernului, lanțurilor vaste de aprovizionare și numărului mare de ingineri, China își revendică rolul central într-o industrie care ar putea influența decisiv evoluția economiilor moderne.

Morgan Stanley estimează că piața roboților umanoizi ar putea depăși 5.000 de miliarde de dolari până în 2050, pe măsură ce forța de muncă se reduce și îmbătrânește, iar adoptarea inteligenței artificiale se extinde. Ceea ce neliniștește Washingtonul nu este o anumită descoperire tehnologică, ci posibilitatea ca Beijingul să ajungă să stabilească modelul după care aceste mașini vor fi integrate în viața de zi cu zi.

„China este în avantaj deoarece are o strategie națională care datează de peste un deceniu, perioadă în care a identificat roboții și inteligența artificială drept viitorul. Asta, în timp ce Statele Unite nu au avut niciodată o strategie națională”, explică Jeff Burnstein, președintele Association for Advancing Automation, o organizație profesională din SUA care reprezintă peste 1.500 de organizații din domeniul roboticii, al inteligenței artificiale și al tehnologiilor conexe.

Competiția se află încă într-o fază incipientă. În timp ce firmele chineze își demonstrează măiestria în materie de hardware, rivalii lor americani avansează pe o cale paralelă către supremația în robotică: dezvoltarea „creierului” roboților.

Americanii au acces la cipuri avansate și la o piață matură de capital

Start up-urile americane își fundamentează planurile în domeniul roboticii pe modele de inteligență artificială concepute pentru a ghida roboții umanoizi. Ele beneficiază de accesul deschis la cipuri avansate, la care firmele chineze nu pot decât să viseze. Pe lângă furnizarea celor mai avansate semiconductoare, Nvidia Corp. își extinde tot mai mult implicarea în domeniul inteligenței artificiale aplicate lumii fizice.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, dezvoltă rapid roboți umanoizi, convins că productivitatea acestora o va depăși pe cea a oamenilor în doar câțiva ani. Întregul sector beneficiază de piețe de capital suficient de puternice pentru a atrage zeci de miliarde de dolari într-un timp foarte scurt, așa cum s-a întâmplat în cazul celor 75 de miliarde de dolari strânși de SpaceX la începutul recentei sale listări.

În schimb, piețele de capital din China sunt mult mai puțin mature și considerabil mai mici în ceea ce privește lichiditatea disponibilă. Unitree, cea mai cunoscută companie chineză din domeniul roboticii, a atras aproape un miliard de dolari prin listarea sa din august, iar acțiunile au crescut cu 460% în prima zi de tranzacționare. De atunci însă, acestea au scăzut cu aproximativ 50%, pe măsură ce investitorii au devenit mai sceptici față de evaluările foarte optimiste ale companiilor din industrie.

Temerile sunt amplificate de avertismentele ferme ale puternicei Comisii Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, potrivit căreia prea multe companii se alătură orbește valului de entuziasm față de roboții umanoizi. Îngrijorările Beijingului vizează o adevărată manie a roboticii, care a cuprins China începând din 2025. Totuși, același entuziasm alimentează progrese industriale care sunt remarcabile chiar și pentru o țară cu o îndelungată tradiție de mare putere manufacturieră.

Pavilioanele puternic iluminate ale Conferinței Mondiale privind Inteligența Artificială, organizată în această vară la Shanghai, au oferit lumii o imagine a progreselor realizate de companiile chineze de robotică. Roboți care imită câini capabili să facă salturi și roboți bipezi masivi au susținut demonstrații în fața publicului numeros.

În timp ce China excelează în fabricarea de componente hardware pentru roboți umanoizi, start up-uri mai noi precum Booster, PsiBot și GigaAI acceptă o provocare mai dificilă: concurența cu rivalii americani în domeniul inteligenței artificiale încorporate (embodied AI în limba engleză, n.r.): este vorba despre „creierul” care controlează roboții și îi ajută să opereze în lumea reală.

Potrivit lui Zang Tianyu, partener la Jinqiu Capital, care deține participații în Unitree și în alte companii chineze de robotică, cele mai recente produse ale firmelor americane Physical Intelligence și Generalist depășesc performanțele unor modele chinezești similare.

Investitor chinez: SUA au început cercetările în robotică mai devreme și au acces preferențial la cipuri

„SUA au început cercetarea în domeniul roboticii mai devreme și au acumulat mai multe cunoștințe. Acest lucru, împreună cu abundența de cipuri disponibile, le-a oferit americanilor avantajul primului venit în dezvoltarea creierului roboților”, a explicat el.

Pentru a recupera decalajul, companiile chineze se bazează pe o rețetă industrială deja testată și validată în țară: țara „produce” aproximativ cinci milioane de absolvenți în științe, tehnologie, inginerie și matematică în fiecare an, în timp ce vasta sa industrie manufacturieră angajează și formează alte zeci de milioane de oameni.

Beijingul a alocat resurse uriașe pentru construirea unor centre de colectare a datelor la scară largă, destinate antrenării modelelor care reprezintă „creierul” roboților, și a încurajat producătorii să testeze roboți umanoizi pe liniile de asamblare.

Sistemele de inteligență artificială sunt introduse în fabrici, uzine auto și depozite, în cadrul unui efort amplu de antrenare a roboților umanoizi. Procesul este simplu: mașinile sunt trimise în lumea reală, generează mai multe date din experiențe concrete, iar aceste date sunt utilizate pentru a îmbunătăți funcționarea „creierului” robotic.

Un cercetător chinez lasă SUA și revine în țara natală, atras de ritmul frenetic în robotică

Ritmul frenetic a fost cel care l-a determinat pe Kevin Dong să renunțe la postul său de cercetător în robotică din SUA și să se întoarcă în China, țara sa natală. El s-a alăturat start up-ului Moqi Intelligent Technology, specializat în inteligență artificială încorporată, cu sediul în Shenzhen. Dong afirmă că niciunul dintre concurenții americani nu poate egala entuziasmul și dinamismul actual al sectorului roboticii din China.

În Shenzhen, un oraș aglomerat cu 18 milioane de locuitori, care a devenit un centru mondial al roboticii, echipa lui Dong lucrează „în ritmul Chinei”, dar cheltuiește la „prețurile din China”. „Viteza și eficiența acestui oraș mă uimesc”, spune el.

Companiile chineze de robotică nu s-au bucurat întotdeauna de o asemenea efervescență. Când Beijingul a lansat în 2015 planul strategic „Made in China”, multe dintre ele erau nevoite să utilizeze furnizori străini pentru motoare, reductoare și senzorii necesari funcționării roboților.

Câțiva ani mai târziu însă, boomul vehiculelor electrice, impulsionat de BYD Co. și XPeng Inc., a cuprins Shenzhenul și a dus la dezvoltarea unui lanț de aprovizionare matur, care se suprapune în mare măsură cu necesitățile industriei roboților umanoizi. Companiile de robotică au început să găsească la nivel local componentele de care aveau nevoie.

Astăzi, acești furnizori sunt atât de importanți încât susțin întreaga producție mondială, inclusiv pe cea a companiilor americane. O analiză făcută de Morgan Stanley arată că prețul de producție al robotului umanoid Optimus al Tesla aproape s-ar tripla, dacă din lanțul său de aprovizionare ar fi excluse componentele chinezești.

În perspectiva următorilor ani, controlul Chinei asupra pământurilor rare îi conferă o poziție unică pentru a-și extinde dominația. Potrivit cercetărilor McKinsey, Beijingul controlează în prezent până la 90% din magneții permanenți necesari actuatoarelor rotative. China deține, de asemenea, 40% din producția de rulmenți de precizie, 40% din cea de senzori și 30% din totalul componentelor electronice de putere utilizate în aceste sisteme, care funcționează ca articulații pentru roboții umanoizi.

Ce ar trebui să facă SUA pentru a reduce decalajul de China în robotică

Dave Evans, președintele și directorul general al operațiunilor din SUA ale Misumi Group Inc., crede că Statele Unite pot concura cu China în domeniul roboticii, însă există o listă lungă de aspecte care trebuie dezvoltate.

„Pentru a reduce acest decalaj, SUA au nevoie de surse interne de magneți, de o sursă internă de oțel de calitatea potrivită, de utilajele necesare și de forță de muncă aptă să le opereze”, afirmă el. Compania sa activează în producția personalizată pentru industria tehnologică și alte domenii.

Companiile americane de robotică și organizațiile din industrie fac presiuni asupra Washingtonului pentru adoptarea unei strategii naționale care să permită o concurență mai eficientă cu China. SUA găzduiesc numeroși producători de roboți redutabili: Google DeepMind se află în prima linie a cercetării privind învățarea roboților, iar Tesla are planuri ambițioase pentru roboții săi umanoizi Optimus, dintre care aproximativ 1.000 au fost deja trimiși în propriile fabrici.

Figure AI, care beneficiază de finanțare consistentă din partea Nvidia și Salesforce Inc. și este estimată la 39 de miliarde de dolari, testează roboți umanoizi într-o fabrică auto BMW. Boston Dynamics colaborează cu Google pentru a-și antrena roboții în fabricile Hyundai. Agility Robotics Inc. și-a introdus deja robotul Digit în activități comerciale, în depozitele Amazon.com Inc. și în fabricile Toyota Motor Corp.

În iunie, Agility Robotics a solicitat guvernului american să ofere un sprijin similar celui acordat de Beijing sectorului său de robotică. Printre măsurile propuse se numără dezvoltarea unui lanț de aprovizionare american, sprijinirea companiilor care adoptă roboți umanoizi și acordarea de stimulente celor care îi implementează primii.

„În absența unor măsuri specifice din partea guvernului SUA pentru susținerea industriei interne a roboților umanoizi, este probabil ca decalajul dintre SUA și China să se adâncească”, crede Sam Bresnick, cercetător la Universitatea Georgetown.

Potrivit unui raport recent al Bank of America Institute, costul tuturor componentelor unui robot umanoid fabricat în China ar urma să scadă cu aproximativ 50%, ajungând sub 17.000 de dolari până la sfârșitul acestui deceniu. Acest lucru ar putea stimula livrări de până la 10 milioane de unități în 2035, față de nivelul de 20.000 înregistrat anul trecut, estimează analiștii Lynelle Huskey și Vanessa Cook.

Estimări: Trei miliarde de roboți umanoizi până în 2060

Până în 2060, ar putea exista trei miliarde de roboți umanoizi în funcțiune, apreciază aceștia. Asta sugerează că țările care vor dispune de un număr mai mare de astfel de mașini vor obține beneficii economice semnificative.

În prezent, întreaga industrie este cuprinsă de convingerea fermă că rezultatul competiției mondiale în domeniul roboticii va depinde de identificarea celor mai bune metode de antrenare a roboților umanoizi.

LinkerBot, compania chineză pionieră în dezvoltarea mâinilor robotizate, colectează înregistrări video cu oameni extrem de pricepuți în activități specializate, în loc să adune date din fabrici sau depozite. Compania centralizează înregistrări care surprind un bucătar tăind un castravete în fâșii foarte subțiri, degetele unui pianist manevrând cu dexteritate clapele unui pian și un medic stomatolog folosind instrumente de precizie.

Un exemplu al realizărilor companiei a fost prezentat la sediul acesteia: mai mulți roboți umanoizi LinkerBot au interpretat la pian, tobe și alte instrumente muzicale „Oda bucuriei” de Beethoven, în fața unui grup de elevi. Zhou, fondatorul start up-ului, afirmă că aceasta este doar un mic preludiu pentru ceea ce urmează.

„Multe start up-uri colectează date pentru a-i învăța pe roboți. Noi colectăm competențe reale”, spune el.