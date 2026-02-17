Cipru le cere locuitorilor să reducă zilnic consumul de apă cu două minute

Seceta din Cipru a ajuns la un nivel atât de sever, încât o biserică ce ar fi trebuit să fie complet acoperită de apă a ieșit la suprafață. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile din Cipru au îndemnat locuitorii să reducă consumul de apă cu 10% - echivalentul a două minute de utilizare a apei curente în fiecare zi - în timp ce insula se confruntă cu o secetă care apare o dată la un secol, potrivit The Guardian.

Apelul, anunțat alături de un pachet de măsuri de urgență în valoare de 31 de milioane de euro, vine în contextul în care rezervoarele ating minime record, cu puține perspective de reaprovizionare înainte de începerea sezonului turistic.

„Toată lumea trebuie să își reducă consumul”, a declarat Eliana Tofa Christidou, care conduce departamentul de dezvoltare a apei al țării. „Fie că este vorba de duș, de spălatul pe dinți sau de utilizarea mașinii de spălat. Vremurile sunt critice și fiecare picătură contează acum.”

Ea a declarat că a fost cea mai gravă secetă de pe insula mediteraneană, debitele barajelor fiind la cel mai scăzut nivel din 1901, când au început să se înregistreze primele date hidrologice. Suprafețe vaste de teren din întreaga țară au fost uscate, zonele forestiere de primă clasă fiind afectate.

Seceta din Cipru a ajuns la un nivel atât de sever, încât o biserică ce ar fi trebuit să fie complet acoperită de apă a ieșit la suprafață, devenind un simbol vizibil al crizei hidrice cu care se confruntă insula.

Și situația s-ar putea agrava mult în statul membru UE cu cele mai ridicate niveluri de stres hidric.

Încălzirea pune presiune pe rezervele de apă dulce

Temperaturile din regiune cresc cu 20% mai rapid decât media globală în criza climatică, potrivit Inițiativei Mediteraneene pentru Creștere, o platformă de analiză a datelor. „Această încălzire accelerată pune o presiune severă asupra resurselor de apă dulce, care se epuizează rapid”, se arată într-un raport.

Cererea în creștere a intensificat situația dificilă a insulei: precipitațiile anuale au scăzut cu aproximativ 15% din 1901, în timp ce nevoile de apă au crescut cu 300% din cauza creșterii populației și a turismului. Trei milioane de turiști - aproape de trei ori mai mare decât populația rezidentă a Ciprului - vizitează în fiecare an sudul recunoscut la nivel internațional al țării divizate de război.

Cel mai recent pachet de urgență oferit de autorități este al șaselea anunțat. Cipru a făcut din deficitul de apă o prioritate a președinției UE și a alocat 200 de milioane de euro pentru îmbunătățirea infrastructurii, guvernul depunând eforturi mari pentru instalații de desalinizare pentru a satisface nevoile de apă potabilă.

Două unități portabile de desalinizare au fost donate anul trecut de Emiratele Arabe Unite. Planul este de a avea 14 unități în funcțiune, majoritatea până la sfârșitul anului 2026.

Critici privind gestionarea secetei în Cipru

Însă criticile sunt și ele în creștere. „Măsurile corecte nu au fost luate la momentul potrivit”, a declarat Charalampos Theopemptou, deputat din partea partidului Mișcarea Ecologiștilor - Cooperarea Cetățenilor și președintele comisiei pentru mediu din parlamentul cipriot. „Acum douăzeci de ani, când oamenii de știință preziceau că temperaturile din Nicosia vor fi la același nivel cu cele din Cairo până în 2030 și din Bahrain până în 2045, știam cu toții ce urma să se întâmple.”

Instalațiile de desalinizare nu erau doar costisitoare, ci și riscante, a spus el. „Au nevoie de multă energie și reprezintă un pericol pentru viața marină dacă apele saline returnate în mare nu sunt dispersate corespunzător. Ar fi trebuit să găsim modalități, mult mai devreme, de a reduce cererea de apă. Este o rușine, de exemplu, că spațiile publice sunt încă acoperite de iarbă și că avem atât de multe piscine și terenuri de golf.”

Cei mai afectați de măsuri sunt fermierii, care au primit ordin să reducă irigațiile cu 30%.

„Fermierii sunt uluiți”, a declarat Lambros Achilleos, un sindicalist proeminent. „Există multă angoasă, multă depresie, mulți fiind îndemnați să se orienteze către culturi noi, mai puțin intensive în apă. Cum le spui fermierilor de 50 și 60 de ani care au familii de hrănit să facă asta? Va exista o mare problemă în societate și totul pentru că guvernele succesive nu au reușit să ia măsuri care ar fi putut evita toate acestea și proteja mediul înconjurător cu mult timp în urmă.”

„Cercetările și modelările noastre arată că, în cel mai rău caz, creșterea temperaturii va fi de 4,5 grade până în 2100, nu de 1,5 sau 2 grade... Vom avea un colaps al agriculturii, seceta va duce la transferul în masă al populațiilor și nu vom putea să ne asigurăm alimentele”, a spus el.