CNN: Imagini din satelit arată cum Iranul dezgroapă intrările în „orașele rachetelor”

Imagini din satelit cu intrările în depozitele subterane ale Iranului.

Imaginile din satelit arată că Iranul folosește echipamente grele pentru a scoate la suprafață lansatoare de rachete blocate în tuneluri subterane. Teheranul profită de armistițiul cu SUA și încearcă să recupereze muniția îngropată în subteran, după bombardametele americane și israeliene, scrie CNN.

Estimări recente ale serviciilor secrete americane arată că aproximativ jumătate din lansatoarele de rachete iraniene au rămas intacte după o lună de lupte. Multe au fost probabil îngropate de atacurile americane și israeliene asupra intrărilor în tuneluri, iar Iranul pare acum să le recupereze.

Aceste rapoarte iau în calcul și lansatoarele de rachete balistice iraniene încă inaccesibile Teheranului, aflate în buncăre subterane - deși accesul la buncăre a fost distrus de bombardamente, lansatoarele sunt în continuare intacte.

Totodată, Iranul încă mai dispune de „mii de drone” de atac, practic, aproape jumătate din totalul dronelor pe care iranienii le aveau înaintea declanșării războiului.

Oficialii militari israelieni consideră că numărul de lansatoare de rachete iraniene încă operaționale se află în prezent la 20-25% din capacitatea inițială. Israelienii nu au luat în calcul, în aceste estimări, și numărul de lansatoare care sunt încă îngropate sub buncărele bombardarte și la care Teheranul nu are încă acces.

De asemenea, serviciile de informații din SUA spun că China se pregătește să trimită Iranului noi sisteme de apărare antiaeriană în următoarele săptămâni, potrivit a trei persoane care cunosc evaluările recente, scie CNN.

Ar fi o mișcare sensibilă, mai ales că Beijingul a spus că a ajutat la obținerea armistițiului fragil din Iran și Statele Unite la începutul acestei săptămâni. Totodată, președintele Donald Trump urmează să meargă în China, la începutul lunii viitoare, pentru discuții cu liderul chinez Xi Jinping.

Aceste informații arată și că Iranul ar putea folosi perioada de armistițiu pentru a-și reface o parte din sistemele militare, cu ajutorul unor parteneri externi importanți.

Două dintre surse au declarat pentru CNN că sunt indicii potrivit cărora Beijingul încearcă să trimită aceste transporturi prin alte țări, pentru a ascunde originea lor reală.

Sursele spun că este vorba despre rachete antiaeriene portabile, cunoscute sub numele de MANPADS. Aceste arme au reprezentat un pericol serios pentru avioanele militare americane care zboară la joasă altitudine în timpul războiului de cinci săptămâni și ar putea redeveni o amenințare dacă armistițiul e încălcat.