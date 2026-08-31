CNN: „Problema chinezească” și cât de vulnerabile au devenit cele mai secrete baze militare ale SUA în fața dronelor ieftine de spionaj

Panou de avertizare la intrarea într-o bază militară a SUA. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

În primăvara anului 2025, autoritățile americane au depistat o dronă de tip quadcopter care survola un centru de testare a rachetelor din New Mexico. Modul în care drona se deplasa deasupra acestei zone restricționate sugera că aceasta efectua, de fapt, un zbor de recunoaștere. Acest incident nu a fost deloc izolat, iar serviciile secrete americană suspectează că în spatele acestor acțiuni de spionaj se află China, informează CNN.

Cu doar câteva luni înainte, toamna anului 2024, o dronă similar a fost observată în timp ce zbura, într-un tipar asemănător, deasupra aceleiași baze.

Agenții Poliției de Frontieră a SUA au pornit apoi într-o urmărire a dronei neidentificate. Agenții federali americani s-au folosit de drone și elicoptere și drone și au urmărit drona pe o distanță de aproximativ 55 de kilometri, până când aceasta a intrat în spațiul aerian mexican.

A doua oară când drona a fost depistată deasupra aceleiași zone, în 2025, oficialitățile americane pregătiseră deja o capcană.

Timp de 5 zile, drona suspectă a fost observată în timp ce a survolat poligonul de testări ale rachetelor de la White Sands - Nisipurile Albe. O întreagă echipă de reprezentanți din partea armatei, FBI, Departamentul pentru Securitate Internă și Pentagon a studiat modelele de deplasare ale dronei, a colectat informații despre ea și a încercat să afle cine o opera și de ce.

În cele din urmă, folosind instrumente de război electronic, americanii au forțat drona să aterizeze într-o parcare a bazei militară.

În același timp, oficialii americani aveau deja sub observație un grup de cetățeni chinezi aflați într-o rulotă Mercedes închiriată și care era parcată în apropiere. Ulterior, s-a aflat că respectivii cetățeni chinezi ajunseseră în New York cu avionul, de unde au închiriat rulota și au traversat SUA până ce au ajuns în Las Vegas, de unde au luat o altă persoană și s-au îndreptat apoi spre poligonul de la Nisipurile Albe.

În zonă, se mai afla o persoană: o chinezoaică ajunsă în Texas cu un vas de croazieră, de unde își închiriase o mașină pe care a condus-o până la Parcul Național de la Nisipurile Albe.

În cele din urmă, ambele grupuri au fost reținute: grupul din rulotă a fost luat de militarii de la bază și predat autorităților federale. Femeia din parc a fost amendată și eliberată.

Primul incident cu drone, presupuse a fi chineze, deasupra unei baze militare a SUA: „A fost un circ”

CNN nu a reușit să afle ce s-a întâmplat cu niciunul dintre respectivii cetățeni cetățeni chinezi. Potrivit FBI aceștia aveau legătură cu serviciile secrete de la Beijing.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei a negat că ar avea cunoștință despre episod.

„Narațiunea falsă conform căreia China se angajează în activități de spionaj este complet lipsită de baze factuale sau dovezi, constând doar din speculații nefondate și senzaționalism,” a spus purtătorul de cuvânt.

Episodul este unul din multele astfel de întâmplări similare legate de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian american, deasupra facilităților militare ori a zonelor guvernamentale restricționate.

În unele cazuri e vorba de simpli pasionați de pilotarea dronelor, în altele e vorba despre carteluri de droguri. În altele se crede că e vorba de agenți străini care desfășoară acțiuni de spionaj împotriva SUA

În prezent, nu există un singur organism în SUA responsabil pentru detectarea, descurajarea sau contracararea acestor incursiuni, atât în spațiul aerian guvernamental, cât și în cel civi.

La sfârșitul anului 2023, sub președintele Joe Biden, când un roi misterios de drone a survolat o bază a Forțelor Aeriene din Virginia timp de 17 zile. Situația a fost atât de haotică (nimeni nu știa cine răspunde și ce proceduri să urmeze) încât oficialii din cadrul Statului Major General au intervenit pentru a crea o echipă de lucru

„A fost un circ”, a declarat pentru CNN o persoană familiarizată cu acest incident.

După acest incident, secretarul american al Apărării din acea perioadă, Lloyd Austin, a atribuit Comandamentul Nordic, responsabil de apărarea teritoriului național, drept autoritate de coordonare pentru incursiunile cu drone la bazele militare.

De atunci, Comandamentul Nordic a stabilit un protocol: Ori de câte ori este văzută o dronă rătăcită peste o bază militară, se convoacă o teleconferință între bază, forțele locale de ordine, FBI, DHS, serviciile militare și oricine altcineva ar putea avea un sistem anti-dronă în apropiere.

De ce e dificil pentru americani să dovedească implicarea serviciilor secrete chineze în astfel de acțiuni de spionaj

În 2025, Pentagonul a înființat și o echipă specială pentru a coordona folosirea sistemelor antidronă. S-au testat arme „cu energie direcționată”, care folosesc lasere sau pulsuri electromagnetice de mare putere, despre care oficialii speră că pot distruge dronele, fără costuri ridicate.

Dar oficialii SUA spun că există în continuare vulnerabilități mari de securitate. Un exemplu, conform unuia dintre oficialii americani: Nimeni nu este sigur cine este responsabil pentru protejarea centrelor de date care sunt deținute de o firmă privată, dar care găzduiesc o cantitate enormă de date sensibile ale guvernului pentru agenții precum CIA.

Când vine vorba de presupusele eforturi de spionaj ale Chinei de a folosi drone pentru a supraveghea site-urile militare din Statele Unite, survine altă problemă: ea se datorează în mare parte faptului că atribuirea cu încredere a oricărei incursiuni unei operațiuni de informații chineze este aproape imposibilă.

Oficialii SUA spun că China folosește intermediari civili pentru a face „treburile murdare” ale Beijingului — adică studenți și americani de origine chineză cu familie în China continentală pe care îi pot forța să facă astfel de acțiuni, nefiind astfel vorba despre ofițeri de informații instruiți.

„Nu e ca și cum ofițerii MSS (serviciilor secrete chineze) aleargă liberi prin SUA,” a spus unul dintre oficialii americani, referindu-se la serviciul de spionaj al Chinei.