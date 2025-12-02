CNN: Trump amenință că va ataca o țară care are mai mult petrol decât Irakul

Administrația Trump susține că amenințările sale militare fac parte din efortul SUA de a opri fluxurile de migranți fără acte și traficul de droguri provenite din Venezuela. Foto: Getty Images

Statele Unite par pregătite pentru un posibil conflict cu Venezuela, o perspectivă pe care președintele venezuelean Nicolás Maduro a atribuit-o în acest weekend dorinței Americii de a controla vastele rezerve de petrol ale țării. Departamentul de Stat al SUA a negat că petrolul ar fi jucat un rol central în decizia armatei americane de a trimite în regiune peste o duzină de nave de război și 15.000 de soldați, sau că petrolul s-ar afla în spatele avertismentelor președintelui Donald Trump privind posibile atacuri terestre iminente și recomandarea ca avioanele să evite spațiul aerian venezuelean, scrie CNN.

Administrația Trump susține că amenințările sale militare fac parte din efortul SUA de a opri fluxurile de migranți fără acte și traficul de droguri provenite din Venezuela.

Indiferent însă de motivațiile reale din spatele escaladării rapide a situației din Caraibe, dacă ar avea loc o schimbare de regim în Venezuela, cea mai mare rezervă dovedită de petrol de pe Pământ ar juca inevitabil un rol central în viitorul țării.

Enormul aur negru al Venezuelei

Majoritatea oamenilor asociază marile rezerve de petrol cu Orientul Mijlociu sau Texas, dar Venezuela deține 303 miliarde de barili de țiței, aproape o cincime din rezervele globale, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a SUA (EIA). Este cea mai mare cantitate cunoscută de țiței din lume.

Totuși, potențialul Venezuelei depășește cu mult producția sa actuală.

Țara produce aproximativ 1 milion de barili de petrol pe zi – o cantitate semnificativă, dar care reprezintă doar aproximativ 0,8% din producția globală. Este mai puțin de jumătate față de producția din 2013, când Maduro a preluat puterea, și mult sub vârful de 3,5 milioane de barili pe zi dinaintea instaurării regimului socialist în 1999.

Sancțiunile internaționale împotriva guvernului venezuelean și criza economică profundă au contribuit la declinul industriei petroliere. La acestea se adaugă ani de lipsă de investiții și întreținere, potrivit EIA. Infrastructura energetică a Venezuelei se află în stare de degradare accelerată, iar capacitatea sa de producție a scăzut dramatic.

Problema este amplificată de tipul de petrol al Venezuelei – un țiței greu și acid, care necesită echipamente specializate și un nivel avansat de expertiză tehnică. Companiile internaționale au capacitatea de a-l extrage și rafina, însă au fost împiedicate de sancțiuni să opereze în țară.

SUA au impus sancțiuni Venezuelei încă din 2005, iar administrația Trump, în 2019, a blocat practic toate exporturile de țiței venezuelean către Statele Unite. Președintele Joe Biden a acordat companiei Chevron, în 2022, o licență de operare în Venezuela, pentru a contribui la reducerea prețurilor la carburanți – licență pe care Donald Trump a revocat-o în martie, dar a reemis-o ulterior, cu condiția ca niciun fond să nu ajungă la guvernul Maduro.

De ce SUA vor petrolul venezuelean

Statele Unite produc mai mult petrol decât orice altă țară din istorie. Cu toate acestea, încă trebuie să importe – mai ales tipul produs de Venezuela.

Motivul este simplu: SUA produc în principal țiței ușor, dulce, ideal pentru benzină, dar insuficient pentru alte produse. În schimb, țițeiul greu și acru, precum cel din Venezuela, este esențial pentru producerea motorinei, asfaltului și a combustibililor industriali. Motorina este, în prezent, în cantități reduse la nivel global, parțial din cauza sancțiunilor asupra petrolului venezuelean.

În septembrie, SUA au importat 102.000 de barili pe zi din Venezuela, potrivit EIA. Aceasta plasează Venezuela pe locul 10 între sursele de petrol ale SUA – mult sub cei 254.000 de barili pe zi din Arabia Saudită și enorm sub cei 4,1 milioane de barili pe zi din Canada.

Timp de decenii, însă, America a depins mult mai mult de petrolul venezuelean.

Apropierea geografică și prețul scăzut – rezultatul consistenței sale vâscoase care necesită rafinare complexă – au făcut petrolul venezuelean foarte atractiv.

"Majoritatea rafinăriilor americane au fost proiectate pentru a procesa acest tip de țiței și funcționează mult mai eficient cu petrol venezuelean decât cu petrol american", explică Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group.

Ce s-ar putea întâmpla dacă Maduro ar fi înlăturat

Deschiderea petrolului venezuelean către piețele internaționale ar putea aduce beneficii atât Statelor Unite și aliaților lor, cât și economiei Venezuelei.

Restricțiile și declinul industriei energetice sugerează că țara ar putea redeveni un furnizor major de petrol. Aceasta ar crea oportunități pentru companiile occidentale și ar putea contribui la creșterea ofertei globale, menținând prețurile sub control – deși prețurile mai mici ar putea descuraja unele companii americane să-și mențină nivelurile actuale de producție.

"Dacă am avea un guvern legitim în Venezuela care să gestioneze lucrurile, s-ar deschide calea către o ofertă globală mai mare, reducând riscul scumpirilor bruște și al penuriilor. Ar fi un lucru uriaș dacă am putea revigora piața petrolieră din Venezuela", spune Flynn.

Chiar și dacă accesul internațional ar fi restabilit complet imediat, ar fi nevoie de ani și de investiții uriașe pentru a readuce producția la nivelul de altădată: PDVSA susține că conductele sale nu au mai fost modernizate de 50 de ani, iar readucerea infrastructurii la capacitate maximă ar costa aproximativ 58 de miliarde de dolari.

Dacă la putere ar veni un guvern mai prietenos cu Occidentul, investiția ar putea merita – nu doar pentru profiturile companiilor petroliere, ci și strategic.

Petrolul rusesc este similar cu cel venezuelean, motiv pentru care India și China rămân dependente de el, în pofida sancțiunilor menite să limiteze capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul din Ucraina. Creșterea producției venezuelene ar putea oferi o alternativă la petrolul rusesc, slăbind economia Rusiei și capacitatea sa militară.

Sancțiunile au afectat grav și economia Venezuelei: PDVSA este principala sursă de venit a guvernului Maduro. Reabilitarea companiei ar putea aduce beneficii substanțiale țării.

"Este o poveste cu adevărat tristă care arată cum un astfel de regim poate răni poporul venezuelean. Ar putea redeveni o forță majoră, dar numai dacă Venezuela scapă de Maduro", spune Flynn.

De aceea, unii au speculat că petrolul ar putea juca un rol important în presiunile administrației Trump asupra lui Maduro. În acest weekend, Maduro a trimis o scrisoare secretarului general al OPEC, acuzând administrația Trump că vrea să confiște rezervele de petrol ale țării.

"Petrolul este în centrul problemei. Deci, este o negociere despre petrol. Cred că aceasta este logica lui Trump”, a declarat președintele columbian Gustavo Petro pentru CNN, într-un interviu exclusiv.