CNN: "Trump și-ar putea pierde în curând cel mai bun prieten din Europa”

De-a lungul a 16 ani, orbánismul a găsit suficienți dușmani pentru a se susține. FOTO: Hepta

Vicepreședintele american JD Vance s-a aflat la Budapesta într-o vizită cu miză politică majoră, menită să îl salveze electoral pe Viktor Orban care riscă să piardă alegerile, potrivit sondajelor. Implicarea vicepreședintelui american în jocurile politice din Ungaria este mai importantă decât pare la prima vedere, deoarece se înscrie într-un plan politic mai amplu al lui Donald Trump: testarea și consolidarea unui model ideologic apropiat de cel al premierului Viktor Orban, pe care administrația sa îl vede ca un posibil reper pentru extinderea influenței conservatoare în Europa, potrivit unei analize CNN.

JD Vance a asistat la MTK Sportpark din Budapesta, unde câteva mii de maghiari se adunaseră pentru a sărbători “Ziua Prieteniei Maghiaro-Americane”. El l-a sunat pe Trump, din Budapesta, în fața a „5.000 de patrioți maghiari”.

Considerată o celebrare a prieteniei dintre cele două națiuni, ziua a fost, de fapt, despre prietenia dintre Trump și Victor Orban, prim-ministrul populist al Ungariei - un favorit al mișcării MAGA, care este în urmă în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din acest weekend.

„Sunt un mare fan al lui Viktor. Sunt alături de el până la capăt. Statele Unite sunt alături de el până la capăt”, a declarat Trump mulțimii. Vance a spus că se află la Budapesta pentru a-l ajuta pe Orban „cât de mult pot”. Într-o vizită la Budapesta în februarie, secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că „succesul Ungariei este succesul nostru”.

De ce îl sprijină administrația Trump pe Orban

La prima vedere, nu este clar de ce „succesul” Ungariei lui Orban - considerată cea mai coruptă, cea mai puțin liberă și printre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană - ar trebui să aibă vreo legătură cu „succesul” Statelor Unite.

Dar pentru Ivan Krastev, un politolog bulgar care îl cunoaște pe Orban din anii 1990, situația nu este atât de ciudată. În cei 16 ani de mandat, Orban a transformat Ungaria în „centrul intelectual, instituțional și financiar” al dreptei europene, a spus Krastev. Administrația Trump îl consideră pe Orban și infrastructura ideologică pe care a construit-o ca fiind centrale în eforturile sale pentru o Europă mai „cu aceeași mentalitate” – adică anti-woke, anti-verde, anti-imigranți.

„Această administrație americană crede că există o revoluție trumpiană și că această revoluție trumpiană vine în Europa și că Europa este la doar un ciclu electoral în spatele Statelor Unite”, a declarat pentru CNN Krastev, președintele Centrului pentru Strategii Liberale din Sofia, Bulgaria.

Alegerile de duminică vor testa această convingere. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a avut un avans de două cifre față de partidul Fidesz al lui Orbán în majoritatea sondajelor timp de mai bine de un an. Magyar, un loialist al lui Orbán devenit inamic, a evitat terenul predilect al prim-ministrului, politica externă, și s-a concentrat în schimb pe probleme banale precum corupția, asistența medicală și portofelele oamenilor.

Pentru maghiari, alegerile ar putea oferi o șansă de a vedea cum ar putea arăta un viitor fără Orban. Dar efectele sale s-ar putea resimți mult mai departe. „Dacă Orban pierde – omul care este simbolul forței extremei drepte – acest lucru va avea un impact psihologic incredibil”, a spus Krastev.

Ce este modelul politic construit de Viktor Orban

Poltologii au avut dificultăți în a defini „modelul” construit de Orban. Unii îl numesc „regim hibrid” – nu o autocrație, dar nici pe deplin democratic. Unii optează pentru „autoritarism competitiv”, deoarece guvernul, deși oarecum autoritar, se confruntă încă cu alegeri competitive. Sau, pentru a folosi propria expresie a lui Orban, Ungaria este o „democrație iliberală” – un sistem în care toată lumea are dreptul la un vot, dar în care există mai puțină toleranță față de opiniile opuse.

Peter Kreko, un politolog care conduce un think-tank la Budapesta, preferă „autocrația informațională”. Spre deosebire de autocrațiile secolului XX, în Ungaria lui Orban nu există aproape nicio amenințare cu violența fizică, a spus el. În schimb, daunele se produc în lumea cuvintelor și a ideilor.

„Dacă critici sistemul, nu vor să te cenzureze, să te suprime și să te reducă la tăcere imediat”, a declarat Krekó pentru CNN. „Sunt mult mai multe campanii de denigrare, campanii de dezinformare împotriva ta. Asasinarea caracterului.”

Pentru ca sistemul să funcționeze, are nevoie de o sursă constantă de dușmani, a spus István Hegedűs, care a servit alături de Orbán în primul parlament ales liber al Ungariei, în 1990. Deși Orban a parcurs un drum lung de la tinerețea sa ca anticomunist liberal, „modul său de gândire a fost întotdeauna alb-negru, prieteni și dușmani, noi și ei - așa cum este acum”, a declarat Hegedűs pentru CNN.

De-a lungul a 16 ani, orbánismul a găsit suficienți dușmani pentru a se susține. „Sistemul a început să se comporte într-un mod mult mai dur, mai brutal, prin campaniile sale împotriva ONG-urilor”, a spus Hegedűs. Apoi a venit „campania împotriva filosofilor liberali, apoi a presei libere, a jurnaliștilor” și a Universității Central Europene (CEU).

Odată una dintre cele mai bine finanțate universități de arte liberale din lumea post-sovietică, Orban a intrat în conflict cu ea pentru că l-a etichetat pe omul care a finanțat-o – George Soros, filantropul liberal – drept un dușman al Ungariei. Confruntându-se cu presiunea neîncetată din partea guvernului Orban, aceasta și-a mutat operațiunile academice la Viena, în 2018.

Rețeaua propagandistică a lui Viktor Orban

Astăzi, CEU menține o prezență oarecum fantomatică în Budapesta. Campusul său încă există, iar cercetătorii – printre care și Krekó – îl folosesc în continuare ca spațiu de birouri. Așa cum nu este nevoie de violență fizică împotriva populației, nu a fost nevoie să se închidă fizic campusul; presiunea susținută a fost suficientă pentru ca Orban să-și atingă scopul.

Odată ce CEU a fost înlăturată, o altă facultate i-a luat locul ca principală instituție de învățământ din Budapesta. Colegiul Mathias Corvinus (MCC) – finanțat în ultimii ani printr-o subvenție guvernamentală generoasă, constând într-o participație de 10% la cea mai mare companie de petrol și gaze din Ungaria – funcționează acum ca un fel de teren de antrenament pentru conservatorii naționali din întreaga Europă.

„MCC nu este doar o instituție. Este o misiune”, a spus Balázs Orbán, directorul politic al prim-ministrului (fără legătură de rudenie).

În discursul său, Vance a spus către MCC: „Rezistați tentației de a crede că victoria este imediată sau că ne vom recâștiga civilizația prin satisfacție instantanee”, le-a spus el potențialei generații de “războinici ai culturii”. „Civilizația noastră nu a fost construită peste noapte. Nu va fi salvată peste noapte.”

MCC este doar o piesă a infrastructurii ideologice a lui Orban. Există think-tank-uri conservatoare bine finanțate, precum Institutul Dunăren și Institutul Maghiar pentru Afaceri Internaționale. Există publicații, precum The European Conservative, și site-uri online precum Remix News, care detaliază presupusele infracțiuni comise de migranți în Europa. Prin această arhitectură a puterii soft, a spus Krastev, Orban s-a transformat „pentru extrema dreaptă occidentală în ceea ce a fost Fidel Castro pentru stânga în anii 1970”.

A durat câțiva ani, dar America a început să observe. Steve Bannon, arhitectul primei campanii prezidențiale a lui Trump, s-a numărat printre primii susținători. Vorbind din Ungaria în 2018, Bannon l-a numit pe Orbán „Trump înainte de Trump”.

În câțiva ani, Conferința de Acțiune Politică Conservatoare, mult timp o piatră de temelie a dreptei americane, și-a stabilit o prezență recurentă în Ungaria. În timp ce era încă la Fox News, Tucker Carlson a difuzat populara sa emisiune de prime time din Ungaria și l-a intervievat pe Orban.

După ce a stabilit Budapesta ca sediu european al MAGA, Orban a început să culeagă roadele relației.

Orban a intrat în panică toamna trecută după ce administrația Trump a anunțat sancțiuni privind achiziționarea de petrol rusesc. Deoarece Ungaria este aproape în întregime dependentă de importurile de energie din Rusia, Orban avertizase că astfel de măsuri ar pune economia Ungariei „în genunchi”.

Rusia a reprezentat peste 90% din importurile de țiței ale Ungariei anul trecut. O mare parte din petrol tranzitează prin conducta Drujba dintre Ungaria și Rusia.

Din fericire pentru prim-ministru, Trump a acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile SUA, chiar dacă a certat mult timp țările UE pentru că au continuat să cumpere petrol rusesc, despre care a spus că ajută la alimentarea mașinii de război a Kremlinului și la prelungirea războiului din Ucraina. Marți, Vance chiar a lăudat politica energetică a lui Orban, susținând că restul Europei „ar fi trebuit să-i urmeze” politicile.

Nu este încă clar dacă vizita lui Vance va ajuta sau va împiedica partidul Fidesz al lui Orban duminică.

Scrutinul parlamentar. Liderul a criticat presupusa interferență străină în alegerile din Ungaria, dar a părut fericit să accepte susțineri din partea susținătorilor săi de la Washington. Vance a spus mulțimii de la MTK Sportpark „mergeți la urne” și „să fiți alături de Viktor Orbán, pentru că el este alături de voi”.

"Dacă va pierde, va pierde ca un globalist”

Într-o declarație concisă despre vizita lui Vance, Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a spus: „Nicio țară străină nu se poate amesteca în alegerile maghiare... Istoria maghiară nu este scrisă la Washington, Moscova sau Bruxelles - este scrisă pe străzile și piețele Ungariei”.

Magyar, fotografiat la un eveniment de campanie la Budapesta în februarie, a părut să critice vizita lui Vance.

Este remarcabil, a spus Krastev, că după ce a guvernat atât de mult timp ca „naționalist”, Orban solicită sprijin internațional pentru a-și susține campania. „Ironia este că, dacă va pierde, va pierde ca un globalist”, a spus el.

Dacă Orban pierde, arhitectura ideologică pe care a construit-o nu se va prăbuși. Intelectualii de dreapta își vor găsi în continuare un cămin în Budapesta, publicațiile conservatoare vor continua să apară, iar MCC nu se va închide. Deși poate, în timp, la fel ca CEU, ar putea avea o prezență mai fantomatică în oraș.

Dar o înfrângere a lui Orban ar submina încrederea mișcărilor naționaliste europene pe care el – și, mai recent, administrația Trump – încearcă să le internaționalizeze.

Între timp, pentru ruși și americani – care se trezesc susținând același candidat – înfrângerea lui Orban „nu ar fi doar o înfrângere, ci o umilință”, a spus Krastev.

„Aveți aceste două superputeri care se prefac că pot diviza Europa. Dintr-o dată, candidatul lor pierde după ce au făcut tot posibilul pentru ca el să câștige. Acest lucru va da multă putere sentimentului de rezistență europeană.”