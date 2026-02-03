Columbia a extrădat în SUA un baron al drogurilor, înainte vizita președintelui columbian la Casa Albă

Extrădarea lui Pipe Tulua, şef al cartelului de droguri La Inmaculada este ultimul gest făcut de Bogota pentru a-şi atrage bunăvoinţa Washingtonului. Foto: Casa Albă via X

Un baron al drogurilor din Columbia a fost extrădat, marți dimineață, în Statele Unite ale Americii, cu doar câteva ore înainte de o întâlnire între președintele columbian, Gustavo Petro, și liderul american Donald Trump la Casa Albă, relatează Agerpres. Peste 70 de agenţi au fost mobilizaţi ca să-l transfere pe infractorul supranumit „Pipe Tulua” de la o bază militară din Bogota într-un avion cu destinația SUA.

Sub presiunea Washingtonului, preşedintele de stânga a reluat extrădările liderilor de grupuri criminale, suspendate timp de luni de zile pe fondul negocierilor de pace, care nu au dat rezultate, cu grupurile armate columbiene.

Gustavo Petro „a dat instrucţiuni foarte clare în acest weekend ca infractorul” cunoscut sub supranumele de Pipe Tulua „să fie extrădat din Columbia în SUA într-un termen cât mai scurt”, a declarat luni ministrul columbian al Apărării, Pedro Sanchez, care îl însoţeşte pe şeful statului la Washington în cadrul primei întâlniri faţă în faţă cu Donald Trump.



Traficantul de droguri purta o cască şi o vestă antiglonţ atunci când a fost urcat într-un avion cu destinaţia SUA, într-o bază militară de pe aeroportul din Bogota, potrivit fotografiilor difuzate de poliţie. Peste 70 de agenţi au fost mobilizaţi pentru transferul său, a declarat colonelul de poliţie Elver Sanabria.

Extrădarea lui Pipe Tulua, şef al cartelului de droguri La Inmaculada şi căutat de justiţia americană, este ultimul gest făcut de Bogota pentru a-şi atrage bunăvoinţa Washingtonului.



Guvernul lui Petro a anunţat cu câteva zile mai devreme reluarea zborurilor de repatriere a migranţilor din SUA la bordul unor avioane columbiene, după opt luni de suspendare.



SUA au criticat suspendarea extrădărilor, intervenită în momentul cel mai prost al relaţiilor dintre cei doi preşedinţi.



După ce au schimbat cuvinte dure pe reţelele sociale, relația dintre cei doi președinți s-a calmat după o discuție telefonică de la data de 7 ianuarie.

Întâlnirea dintre Donald Trumo și Gustavo Petro are loc la scurt timp după ce preşedintele american, care consideră America latină domeniul său de influenţă, a pus de facto sub tutelă Venezuela, ţară vecină Columbiei.



