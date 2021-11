Conflict major la granița dintre Polonia și Belarus. Sute de migranți, așteptați de polițiști și soldați

Polonia a acuzat Belarus că încearcă să declanșeze o confruntare majoră, luni. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri care au arătat sute de migranți mergând spre granița dintre cele două țări.

Mulți dintre ei au ajuns deja la gardul de sârmă ghimpată și încearcă să-l distrugă.

1000’s of refugees right now breaking through barbed wire at the Polish border where the EU’s deploying troops to force ppl back 2 Belarus. Many already dead this winter after being repeatedly turned back. Solidarity with the refugees. No human is illegal. pic.twitter.com/8FDhFHkGZ3