Conflict diplomatic între România și Ucraina după un incident de la EURO2020. Ambasada României a fost notificată

O serie de suporteri ucrainieni și-au dorit să intre pe stadion cu steaguri pe care este ilutrată și harta Crimeei, regiunea anexată de Rusia în 2014.

Aceștia nu au fost lăsați să pătrundă pe arenă, deoarece mesajele au fost considerate politice de către organizatorii români.

"Poliția Română nu i-a lăsat pe acești fani ucraineni să intre pe arenă, deoarece steagul este „politic”. Frontierele recunoscute la nivel internațional ale unei țări NU sunt politice - (n.r. iar permiterea afișării lor este) de bun simț", a comentat o fană a Ucrainei pe Twitter.

"Între timp, #România recunoaște #Crimeea drept #Ucraina (așa cum ar trebui să facă toată lumea). #CrimeeaEsteUcraina", a continuat aceasta.

Romanian police didn’t let these Ukrainian fans enter the arena because the flag is “political”.



A country’s internationally recognized borders are NOT political – they are common sense.



Meanwhile, #Romania recognizes #Crimea as #Ukraine (as everyone should). #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/X6bnQu48Zn