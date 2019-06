Confruntări la Ierusalim, între polițiștii israelieni și palestinieni

foto: Pixabay.com

Confruntări s-au produs duminică între palestinieni şi poliţişti israelieni pe Esplanada Moscheilor după vizita mai multor sute de naţionalişti israelieni în acest loc ultrasensibil, în timp ce Israelul celebrează cucerirea în 1967 a Ierusalimului de Est de către armata sa, informează AFP.



Cel de-al treilea loc sfânt al islamului, revendicat în egală măsură de către evrei ca fiind locul cel mai sacru, Esplanada Moscheilor se află în Ierusalimul de Est, partea palestiniană a oraşului ocupat din 1967 de către Israel, care şi-a anexat-o ulterior. Forţele israeliene controlează toate căile sale de acces şi intervin în interior în caz de tulburări.



Israelienii sunt autorizaţi să vină în acest loc în anumite ore precise, dar nu pot să se şi roage acolo pentru a evita să exacerbeze tensiunile.



Sute de naţionalişti israelieni s-au deplasat acolo duminică dimineaţa, în plin sfârşit al lunii de post a Ramadanului. Poliţia israeliană, care interzice vizitele evreilor pe esplanadă în timpul ultimelor 10 zile ale Ramadanului, le-a autorizat în mod excepţional duminică.



Această vizită a provocat mânia credincioşilor palestinieni, care s-au baricadat în moscheea Al-Aqsa, de unde au aruncat cu scaune şi cu pietre asupra forţelor de ordine, înainte de a fi dispersaţi, a informat poliţia israeliană într-un comunicat.



Israelienii celebrează duminică "Ziua Ierusalimului", marcând cucerirea de către armata lor în timpul Războiului de Şase Zile în 1967 a Oraşului Vechi, aflat pe atunci sub control iordanian.



Potrivit Waqf - fundaţia musulmană sub control iordanian care administrează Esplanada Moscheilor - poliţia a utilizat gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene.



Conform directorului moscheii Al-Aqsa, Omar Kaswani, 45 de persoane au fost rănite, dintre care una grav, şi şapte arestate. "Este o încălcare a statu quo-ului", a denunţat el, vorbind despre respectiva vizita.



Ministerul de Externe iordanian a denunţat într-un comunicat "încălcări flagrante de către Israel" pe situl Al -Aqsa, evocând "intruziuni provocatoare ale extremiştilor", care au "agresat credincioşi şi cadre ale Waqf". El a precizat că a adresat o notă Israelului pentru a pune capăt "practicilor sale provocatoare" în locurile sfinte.



Calmul a revenit, a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al poliţiei israeliene, Micky Rosenfeld, pentru AFP.



Zeci de mii de naţionalişti israelieni urmau să defileze mai târziu în cartierul musulman al Oraşului Vechi pentru a se deplasa la Zidul Plângerii, alt loc sfânt al iudaismului, în cartierul evreiesc, sub incinta esplanadei.



Israelienii celebrează în această zi "reunificarea" oraşului, capitala "indivizibilă" a Israelului, notează AFP. Anexarea nu este recunoscută de către comunitatea internaţională, care consideră Ierusalimul de Est ca fiind ocupat. Palestinienii vor să facă din partea estică a oraşului capitala viitorului lor stat la care aspiră.