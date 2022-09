Noile confruntări militare dintre Azerbaidjan și Armenia riscă să agraveze situația din Europa

În operațiunea declanșată în noaptea de luni spre marți, Azerbaidjanul a folosit drone de luptă, artilerie și arme de mare calibru pentru a bombarda mai multe regiuni de la granița de est a Armeniei.

Potrivit ministerului Apărării din Azerbaidjan, atacul este un răspuns la provocările și la sabotajul pe scară largă la care ar recurge partea armeană.

Părțile beligerante au convenit o încetare a focului în regiunile de graniță, însă acordul a fost încălcat după numai câteva minute.

Premierul armean a anunțat a anunțat 49 de morți în urma atacului azer.

Ministrul armean al Apărării, Suren Papikian, i-a prezentat telefonic situația omologului rus, Serghei Şoigu.

Cei doi miniștri "au convenit să ia măsurile necesare în vederea stabilizării situației".

Analistul militar Marian Zidaru arată că, în cazul în care criza se va extinde, securitatea energetică a Europei va fi și mai mult amenințată, în condițiile în care Azerbaidjan este un furnizor important de gaze pentru blocul comunitar.

De altfel, această țară s-a angajat să își majoreze livrările de gaze naturale către UE, de la 8,1 miliarde de metri cubi în 2021 la un volum estimat de 12 miliarde de metri cubi în 2022, conform unui anunț făcut în vara acestui an.

"În 2020, a avut loc un conflict violent între cele două părți, stopat prin intervenția personală a lui Vladimir Putin. S-a hotărât atunci ca soldați ruși și turci să fie plasați între părțile combatante. Acum, din cauza conflictului din Ucraina, trupele rusești au fost retrase în mare parte. Erau circa 1.900 soldați.

Au rămas militarii turci, care se situează de partea Azerbaidjanului. De altfel, azerii importă armament turcesc, inclusiv drone Bayraktar. Ei au superioritate militară, bazată pe economia care exportă petrol și gaze naturale.

Un război ar afecta și problemele Europei, deja grave, după tăierea livrărilor energetice din Rusia.

Azerii încă revendică teritorii din Nagorno-Karabah într-o dispută care durează de vreo 30 de ani şi ne putem aștepta oricând la izbucnirea unui noi război. E posibil ca ruşii să trimită trupe în zonă, rămâne de văzut de unde le vor aduce", a spus Zidaru la Antena 3.

Azerbaidjan a lansat, noaptea trecută, un atac militar masiv asupra mai multor regiuni din Armenia, situate în zona de est a ţării.

Ministerul Apărării al Armeniei a raportat "bombardarea intensivă" a pozițiilor armenilor din Sotk, Vardenis, Goris, Kapan, Jermuk, Artanish și Ishkhanasar, precum și a infrastructurii civile.

Oficialii armeni spun că Azerbaidjan folosește drone de luptă, artilerie și arme de foc de mare calibru.

Orașele și satele atacate sunt situate în provinciile Syunik, Gegharkunik și Vayots Dzor de-a lungul graniței de est a Armeniei cu Azerbaidjan.

Heavy artillery fire being reported from Azerbaijan towards Armenia. pic.twitter.com/q3uNO4mJHi