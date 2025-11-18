Consiliul de Securitate al ONU adoptă planul lui Donald Trump pentru Gaza. Rusia şi China s-au abţinut

Consiliul de Securitate al ONU adoptă planul lui Donald Trump pentru Gaza. FOTO: getty Images

Consiliul de Securitate al ONU a votat în favoarea unei rezoluții redactate de SUA, care aprobă planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump pentru Gaza, scrie BBC.

SUA au elaborat un proiect de rezoluţie a Naţiunilor Unite care ar aproba un mandat de doi ani pentru un organism de administrare provizorie a Fâşiei Gaza şi pentru o forţă de stabilizare în enclava palestiniană

Rezoluția a fost susținută de 13 state, printre care Marea Britanie, Franța și Somalia, fără niciun vot împotrivă. Rusia și China s-au abținut. Adoptarea acesteia reprezintă „un pas important în consolidarea încetării focului”, a transmis un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Hamas a respins rezoluția, afirmând că nu respectă drepturile și cererile palestinienilor.

Gruparea palestiniană a transmis pe Telegram, după adoptare, că planul „impune un mecanism de tutelă internațională asupra Fâșiei Gaza, pe care poporul nostru și facțiunile sale îl resping”. „Atribuirea unor sarcini și roluri forței internaționale în interiorul Fâșiei Gaza, inclusiv dezarmarea rezistenței, îi anulează neutralitatea și o transformă într-o parte a conflictului în favoarea ocupației”, a adăugat organizația.

Conform rezoluției, ISF va lucra împreună cu Israel și Egipt, precum și cu o nouă forță de poliție palestiniană pregătită și verificată, pentru a securiza zonele de frontieră și pentru a asigura procesul de dezarmare permanentă a grupărilor armate non-statale, inclusiv Hamas. Până acum, poliția din Gaza a operat sub autoritatea Hamas.

Michael Waltz, ambasadorul SUA la ONU, a declarat în fața Consiliului că ISF va fi „însărcinată cu securizarea zonei, sprijinirea demilitarizării Gazei, demontarea infrastructurii teroriste, eliminarea armelor și asigurarea siguranței civililor palestinieni”.

Consiliul de Securitate a aprobat, de asemenea, crearea unui organism de guvernare tranzitorie numit Board of Peace (BoP), care va supraveghea administrația unui comitet tehnocratic și apolitic palestinian și va coordona reconstrucția Gazei și distribuirea ajutorului umanitar.

Finanțarea pentru reconstrucția Gazei după doi ani de război va proveni dintr-un fond fiduciar susținut de Banca Mondială, potrivit rezoluției. Atât ISF, cât și BoP vor lucra alături de un comitet palestinian și de noua forță de poliție.

Trump: Un vot istoric

Trump a numit votul din Consiliul de Securitate „istoric” și a spus că reprezintă o modalitate de „recunoaștere și susținere” a BoP, a cărui componență finală va fi anunțată în curând. Președintele american este așteptat să conducă acest organism. „Acesta va rămâne în istorie drept una dintre cele mai mari aprobări din istoria Națiunilor Unite, va conduce la și mai multă pace în întreaga lume și este un moment de proporții cu adevărat istorice!”, a scris el pe platforma Truth Social.

Israelul se opune ferm creării unui stat palestinian, un obstacol major pentru viitoarea soluție a celor două state. State arabe importante au presat autorii rezoluției să includă autodeterminarea palestiniană în text. Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU a subliniat că rezoluția trebuie „transpusă în acțiuni concrete și urgente pe teren” și să conducă la „un proces politic pentru realizarea soluției celor două state”.

SUA, Autoritatea Palestiniană și mai multe țări arabe și cu majoritate musulmană, inclusiv Egipt, Arabia Saudită și Turcia, au solicitat adoptarea rapidă a rezoluției. Autoritatea Palestiniană a declarat într-un comunicat că prevederile rezoluției trebuie implementate „urgent și imediat”.

Rusia și China nu și-au folosit dreptul de veto, dar s-au abținut pentru a permite adoptarea rezoluției, în principal deoarece Autoritatea Palestiniană și alte opt state arabe și musulmane au susținut-o. Moscova și Beijingul au criticat totuși documentul, afirmând că nu oferă suficientă claritate privind componența mecanismelor-cheie, nu garantează participarea ONU și nu reafirmă explicit angajamentul ferm față de soluția celor două state.

Faza inițială a planului, o încetare a focului între Israel și Hamas și predarea ostaticilor și deținuților, a intrat în vigoare pe 10 octombrie. Waltz a descris-o drept „un prim pas fragil, extrem de fragil”.

Planul de pace al lui Trump a suspendat în practică luptele dintre Israel și Hamas, care au continuat fără întrerupere după atacul comis de militanții Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023. Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise atunci, iar 251 au fost luate ostatice.

Peste 69.483 de palestinieni au fost uciși în Gaza în urma operațiunilor militare israeliene de atunci, potrivit Ministerului Sănătății condus de Hamas.