Continuă haosul în aeroporturile din Europa, după atacul cibernetic. Zboruri anulate și întârzieri în Bruxelles, Londra și Berlin

1 minut de citit Publicat la 11:38 22 Sep 2025 Modificat la 11:41 22 Sep 2025

Criza provocată de atacul cibernetic care a paralizat trei mari aeroporturi europene continuă. Foto: Getty Images

Traficul aerian este în continuare afectat, după atacul cibernetic din weekend care a blocat sistemele automate de check-in și îmbarcare. La Bruxelles, aproape jumătate dintre zborurile programate au fost anulate.

Deși duminică situația s-a îmbunătățit la Berlin și la Londra Heathrow, întârzierile și anulările de curse aeriene au continuat să afecteze pasagerii.

Reprezentanții aeroportului din Londra au transmis, duminică, faptul că lucrează în continuare la remedierea problemelor și le-a cerut scuze pasagerilor afectați de întârzieri. Aceștia au subliniat că „marea majoritate a zborurilor au continuat să opereze” și i-au îndemnat pe călători să verifice situația curselor înainte de a pleca spre aeroport.

Luni dimineață, compania Collins Aerospace - furnizorul de software - a anunțat că se află în etapa finală de implementare a actualizărilor necesare, scrie BBC.

Reprezentanții aeroportului din Bruxelles au transmis că „încă nu este clar” când problema va fi rezolvată complet.

Potrivit agenției AP, aeroportul a cerut companiilor aeriene să anuleze aproape 140 dintre cele 276 de zboruri programate pentru luni.

În Marea Britanie, Centrul Național de Securitate Cibernetică a confirmat că lucrează alături de Collins Aerospace, aeroporturile afectate, Departamentul pentru Transporturi și forțele de ordine pentru a evalua impactul incidentului.

La rândul său, ministra Transporturilor, Heidi Alexander, a transmis că primește „rapoarte regulate” și monitorizează situația.

Comisia Europeană a precizat că urmărește îndeaproape atacul cibernetic, dar nu există indicii că impactul ar fi „extins sau grav”.

Reamintim că aeroporturile din Berlin şi Bruxelles s-au cinfruntat sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi au avertizat că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate. Au existat probleme și la aeroportul Heathrow din Londra.

Cel puțin 100 de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din Europa, au avut întârzieri. La Bruxelles, zborurile care au avut întârzieri sunt până acum aproximativ 70, iar la Berlin 15.