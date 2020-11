Copiii românilor din diaspora, mare surpriză cu ocazia zilei naţionale

200 de copii români mutaţi cu familiile în străinătate au făcut un salt în timp şi spaţiu. 2 ore au stat virtual în Muzeul Naţional de Istorie a României şi i-au văzut pe strămoşii noştri.



- Cine era bun dintre daci şi romani?

- Ha, ha, ha… the good boys and the bad. Bineînţeles, victorioşii sunt întotdeauna băieţii buni, pentru că ei scriu istoria.

Copiii, cu vârste între 8 şi 18 ani, s-au pregătit cu steguleţe tricolore, cu hărţi ale României şi au fost îmbrăcaţi în haine naţionale. Iar lecţia a fost transmisă în direct, printr-o platformă online, chiar de lângă copia Columnei lui Traian.

”Eu sunt îmbrăcat în roman şi vi-i voi prezenta pe colegii mei, care vor ţine lecţia de azi. Este vorba despre Flavius Roaită, legionarul roman, şi Andrei Grumeza, care este un dac. Împreună vom face o plimbare în istoria României” a spus Sorin Mărgărit, profesor.

Povestea României a început cu perioada antică

”Un simbol pentru daci, şi-anume steagul dacilor, cum i se spunea atunci, în antichitate – Draco, pentru că vedem capul de lup, corpul de şarpe, dus într-o lancie de către un brav soldat dac. Să vedem primele scene de luptă de pe columnă. Haideţi cu mine aşa, într-o expediţie, să vedem prima bătălie de la Tapae, care era o trecătoare în Carpaţi, unde a avut loc prima confruntare între armata romană şi cea dacă. Putem să-l vedem şi facem cunoştinţă cu această ocazie cu împăratul Traian. Vedeţi că există o mare diferenţă între noi doi, între uniformele nostre. Amândoi suntem romani, dar eu sunt auxiliar, iar Flavius este legionar” a spus Andrei Grumeza, muzeograf.

Cei doi muzeografi au simulat chiar şi o luptă între daci şi romani



Să vedem cum se foloseau armele. V-am spus că este o armă defensivă, mă apără de loviturile duşmanului, când mă atacă, eu mă apăr cu scutul. Bineînţeles, mă apăr şi lovesc şi mă folosesc şi de sabie, care a fost o armă foarte utilă în război. Arma aceasta, gladisul, putea să fie folosită atât pentru tăiere, în ideea că lama putea să alunece, iar dacă erai un om mai atletic, mai sportiv aşa, pentru străpungere, adică să vii cu vârful, inclusiv de maniera aceasta, dincolo de scut.

După prima oră de curs, gazdele s-au schimbat în uniforme militare şi au continuat povestirea istoriei poporului român din interiorul camerei cu Tezaurul României. Copiii au putut vedea începuturile istoriei noastre, până la primii domnitori care au avut ideea de unire.

”Apare ideea de naţiune, în sfârşit, după revoluţia de la 1848. Uşor, uşor, reuşim prin intermediul lui Cuza să realizăm mica unire. Probabil, aţi auzit de ea, de unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti în timpul lui Cuza. Carol este un rege străin, din Germania de astăzi, este adus pentru că el a fost foarte nobil, el reprezenta o casă conducătoare din Europa şi tocmai în ideea aceasta pentru a-i împăca pe boierii români, care se certau pentru domnie. Principalul obiectiv al regelui a fost obţinerea independenţei de stat, lucru care se întâmplă în 1877 – 1878. După ce reuşim să ne câştigăm independenţa, regele transformă România în regat şi se încoronează ca rege, după cum vedeţi. Aceasta este coroana României sau coroana lui Carol I”.

Copiii au aflat cât de viteji au fost românii în primul război mondial.

”Prin circumstanţe deosebite, am reuşit să întoarcem soarta războiului, am reuşit să unim provinciile istorice, pentru că am beneficiat de dreptul de autodeterminare de la conferinţa de pace, şi rând pe rând am unit provinciile istorice şi am realizat visul de aur al românilor şi-anume România Mare!” a spus Sorin Mărgărit, profesor.

După lecţia de istorie, au urmat întrebările copiilor. - Dacii unde s-au localizat? Pentru că aţi spus că romanii au folosit un pod la Dunăre, nu ştiu cum se spune Dunabi.

- Da, e bine, am înţeles întrebarea. La Drobeta Turnu-Severin.

- Dacii erau localizaţi la nordul Bulgariei, unde se spune astăzi?

- Da, peste Dunăre, la nord de Dunăre, în toată zona aceasta.

- În cutia cu bijuterii a Reginei Maria, acolo mai există inima ei?

- Nu mai există. Noi avem doar caseta de bijuterii, cea de culoare aurie. Însă, la Pelişor, în Sinaia, acolo este cutiuţa de argint unde se află şi inima reginei.

De 1 decembrie, românii pot vizita gratuit Muzeul Naţional de Istorie a României şi pot vedea vedea pe muzeul virtual al unirii punct ro documente unice de la marea unire.