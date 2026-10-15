Coreea de Nord a testat două tipuri de rachete strategice lansate de pe submarine, în plină criză la granița cu Seulul

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Coreea de Nord a testat, miercuri, două tipuri de rachete de croazieră strategice lansate de pe submarine, iar proiectilele au fost trase în direcția Mării Japoniei, notează Agerpres.

Regimul de la Phenian a ținut să precizeze că lansările s-au desfășurat fără „niciun impact negativ asupra securităţii ţărilor vecine”, o formulă pe care autoritățile nord-coreene o folosesc frecvent pentru a minimiza reacțiile din regiune.

Potrivit KCNA, testele „au avut ca scop examinarea stării actuale de pregătire a sistemelor de luptă submarine”, ceea ce sugerează că Phenianul urmărește să verifice cât de operaționale sunt capacitățile sale navale de atac.

Noile lansări vin pe fondul unor tensiuni care s-au acumulat în ultimele săptămâni între cele două Corei, după explozia unei mine terestre la granița dintre ele. Incidentul s-a petrecut pe 21 septembrie, în zona demilitarizată (DMZ) aflată sub controlul Seulului, și s-a soldat cu rănirea a trei militari sud-coreeni.

Testul de miercuri nu este unul izolat, în condițiile în care Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice de-a lungul lunii octombrie, cea mai recentă serie având loc chiar luni.