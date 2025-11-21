Cresc temerile că rafinăria Lukoil din Bulgaria va fi vândută pe bucăți. Gigantul rus amenință cu procese. Ce se întâmplă în România

Rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, furnizează până la 80% din combustibilul țării. FOTO: Hepta

Lukoil a emis un avertisment ferm autorităților bulgare, semnalând că va intenta acțiuni legale dacă Rumen Spetsov, numit administrator special al companiei, obstrucționează vânzarea activelor acesteia, potrivit Novinite.

Anunțul gigantului rus vine pe fondul temerilor la Sofia că rafinăria ar putea fi vândută bucată cu bucată de către Spetsov administratorul special, după ce a primit imunitate penală.

Gigantul energetic rus este angajat în prezent în negocieri pentru a găsi un cumpărător pentru operațiunile sale din Bulgaria.

Parlamentul bulgar s-a grăbit recent să modifice legea pentru a acorda lui Spetsov puteri largi de a lua decizii cu privire la vânzarea acțiunilor și activelor Lukoil, în urma aprobării din partea Consiliului de Miniștri. Această intervenție a fost adăugată în ultimul moment, în ciuda faptului că nu a fost inclusă în proiectul legislativ inițial. Una dintre cele mai controversate prevederi spune că deciziile lui Spetsov nu ar fi supuse controlului judiciar.

Parlamentarii opoziției de la Sofia și-au exprimat îngrijorarea că acest lucru ar putea permite directorului special să vândă activele din Bulgaria bucată cu bucată.

Ca răspuns la modificările legale, Lukoil a emis o declarație în care subliniază că ia toate măsurile necesare pentru a finaliza vânzarea rafinăriei, a rețelei de benzinării și a altor active către un nou proprietar. Compania a subliniat, de asemenea, că se așteaptă ca administratorul special să acționeze în deplină conformitate cu legislația bulgară, asigurând continuitatea operațiunilor, aprovizionarea cu combustibil pe piața internă, plata impozitelor și standarde sociale ridicate pentru angajații rafinăriei.

Lukoil a subliniat prezența sa îndelungată în Bulgaria, menționând că, de peste 25 de ani, a fost cel mai mare investitor și furnizor de combustibil din țară, un angajator major și contribuabil, menținând standarde industriale și de mediu stricte. Din 1999, investițiile cumulative ale companiei în Bulgaria au depășit 4,5 miliarde USD, aproximativ 4,1 miliarde EUR.

Compania a avertizat, de asemenea, că își rezervă dreptul de a solicita protecție judiciară pentru a-și proteja interesele legitime dacă drepturile sale sunt încălcate.

Situația activelor Lukoil în România

Despre situația activelor Lukoil în România, președintele Nicușor Dan a precizat, vineri, că nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarele săptămâni, după intrarea în vigoare a sancțiunilor americane:

"Pentru moment, avem o amânare până la 13 decembrie, după cum știți. În tot acest interval, Guvernul poate lua niște măsuri.

Rafinăria, în acest moment, nu funcționează, este în mentenanță. Nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarea săptămână, în următoarele săptămâni".

Despre rafinăria Lukoil de la Ploiești a vorbit și premierul Ilie Bolojan. El a precizat la rândul său că rafinăria Lukoil este deja oprită:

“Nu ar trebui să avem astfel de situații pentru că rafinăria Lukoil din România este în momentul de față oprtă, nu lucreză. Ponderea Lukoil e importantă dar nu de natură pentru a crea probleme majore. Într-o formă sau alta perturbă anumite piețe din regiune”, a precizat premierul.

Potrivit acestuia, dacă nu se găsește o soluție comercială operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut pentru că orice fel de companie care lucrează cu Lukoil dacă nu separă fluxurile comerciale va fi în ipostaza de a intra sub sancțiunile americane.

Amintim faptul că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat marți că Guvernul vrea să preia controlul asupra companiei Lukoil în România până la 21 noiembrie, când sancțiunile americane vor fi aplicate.