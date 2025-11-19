Cristiano Ronaldo și Elon Musk au fost prezenți la dineul de la Casa Albă, organizat în onoarea prințului moștenitor saudit

2 minute de citit Publicat la 10:12 19 Noi 2025 Modificat la 11:36 19 Noi 2025

Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo a fost prezent la dineul de la Casa Albă / sursă foto: Profimedia Images

Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit marţi la Casa Albă de preşedintele SUA Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Cristiano Ronaldo joacă în prezent pentru clubul saudit Al Nassr, la fel ca mulţi profesionişti din domeniu aflaţi la sfârşit de carieră, atraşi de cheltuielile extravagante ale regatului, în pofida criticilor la adresa bilanţului său în materie de drepturile omului.

Fotbalistul în vârstă de 40 de ani a fost aşezat la masă la loc de cinste, nu departe de Donald Trump.

„Ştiţi, fiul meu este un mare fan Ronaldo”, a afirmat Donald Trump în discursul său de la începutul dineului, adăugând că Barron, în vârstă de 19 ani, a avut ocazia să-l întâlnească pe superstar.

Elon Musk a fost aşezat la o masă diferită de cea a lui Donald Trump

Lumea fotbalului a fost reprezentată eveniment şi de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, într-o nouă apariţie la Casa Albă înainte de Cupa mondială din 2026, co-găzduită de Statele Unite. Pentru Cristiano Ronaldo, acest campionat va fi „fără îndoială” ultimul, notează AFP.

Miliardarul Elon Musk a fost de asemenea prezent - deşi a fost aşezat la o masă diferită de cea a lui Donald Trump -, un semn al încălzirii relaţiilor dintre preşedinte şi cel mai bogat om din lume.

Fondatorul SpaceX şi Tesla a condus timp de cinci luni DOGE - departamentul pentru eficienţa guvernamentală - şi l-a însoţit pe Donald Trump într-o călătorie în Arabia Saudită în luna mai.

În iunie însă între cei doi au izbucnit tensiuni, Musk criticând proiectul de buget al lui Trump.

Tim Cook și Jensen Huang, printre invitați

Tim Cook, directorul executiv al Apple, a fost, de asemenea, unul dintre magnații din domeniul tehnologiei prezenți la dineul fastuos găzduit la Casa Albă, notează The New York Times.

Michael Dell, directorul executiv al Dell, una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, a fost și el prezent la eveniment.

Dell Technologies a desfășurat afaceri semnificative în Arabia Saudită, inclusiv deschiderea unui centru de distribuție a comenzilor în Damman la începutul acestui an.

Jensen Huang, directorul executiv al gigantului de cipuri de inteligență artificială Nvidia, s-a numărat printre invitați.

Maria Barra, directorul executiv al General Motors, cel mai mare producător auto din SUA, a luat parte, de asemenea, la dineu.