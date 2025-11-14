Cristiano Ronaldo are un nou ceas de 1,2 milioane de dolari, cu 360 de diamante. Există doar 18 exemplare în întreaga lume

Împodobit cu 360 de diamante, ceasul este doar una dintre piesele din colecția sa vastă. Sursa foto: Hepta

În timpul interviului pe care i l-a acordat jurnalistului Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a purtat unul dintre cele 18 exemplare de ceasuri Twin Turbo Furious Baguette existente în întreaga lume, produse de Jacob & Co.

Împodobit cu 360 de diamante, ceasul este doar una dintre piesele din colecția sa. În lume există doar 18 exemplare ale acestui model de ceas și este o piesă de colecție prețioasă, în valoare de 1,2 milioane de euro. Cristiano Ronaldo şi-a etalat noua bijuterie în timpul interviului pe care l-a acordat în exclusivitate lui Piers Morgan, relatează Corriere della Sera.

Ceasul este un Jacob&Co Twin Turbo Furious Baguette. Această piesă prețioasă este produsă la New York, SUA, de un retailer de bijuterii și ceasuri de lux a cărui imagine starul portughez este de peste 20 de ani.

Caracteristicile tehnice ale ceasului de lux sunt apreciate de colecționarii din întreaga lume și invidiate de cei care aspiră la un asemenea exemplar. Ceasul dispune de un repetitor zecimal de minute, un mecanism complicat cu peste 200 de componente pentru a crea o sonerie precisă la minut, și două mecanisme tourbillon cu trei axe, care dublează corecția pentru efectele gravitației, indiferent de poziția ceasului. În plus, acest model este încrustat cu peste 360 ​​de diamante și realizat în aur alb de 18 karate.

Pe scurt, nimic nu este lăsat la voia întâmplării pentru Cristiano Ronaldo, obișnuit să dețină ceasuri sau mașini foarte scumpe sau chiar un avion privat. De-a lungul anilor, fotbalistul a fost fotografiat cu mai multe modele rare la încheietura mâinii, inclusiv un Caviar Turbillon, tot de la Jacob & Co, și un Rolex GMT-Master II 116769TBR, în valoare de 500.000 de euro.

Însă Cristiano Ronaldo cu siguranță nu este singurul colecționar celebru. De exemplu Pep Guardiola, managerul lui Manchester City este un mare pasionat și, mai presus de toate, un colecționar de ceasuri de lux. În ultimii ani, a purtat un Richard Mille 27-01 Tourbillon Rafael Nadal în valoare de 1,5 milioane de euro, un model similar cu cel purtat de jucătorul de tenis spaniol, din care au fost produse doar 50 de exemplare. În plus în anul 2023 după câştigarea Premier League, Cupa FA și a Ligii Campionilor, acesta a etalat un model cu adevărat neprețuit: un alt Richard Mille, un „67-02 Emiratele Arabe Unite”, produs într-o ediție și mai limitată, purtată doar de șeici și prinți. În plus a purtat şi un model purtat de Floyd Mayweather în 2022, un „The Billionaire” Jacob&Co încrustat cu diamante, în valoare de peste 16,5 milioane de euro.