Cristiano Ronaldo povesteşte reîntâlnirea emoţionantă după 20 de ani cu femeia care i-a dat burgeri gratis când era copil: Eram flămând

Averea netă a lui Cristiano Ronaldo a ajuns la 1,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Sursa foto: Hepta

Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a povestit într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan unul dintre cele mai sensibile episoade pe care le-a trăit. Acesta are legătură cu perioada extrem de dificilă din adolescenţă, când a fost nevoit să apeleze la generozitatea altora pentru a supravieţui. În timp ce a făcut dezvăluirile, superstarul portughez a fost vizibil copleşit de emoţii şi a spus că plănuieşte nişte surprize pentru angajatele unui restaurant care i-au oferit gratuit burgeri când era copil . "Viața este o cutie plină de surprize! Nu te aștepți niciodată la un astfel de moment", a precizat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo plănuieşte o surpriză pentru femeile care i-au oferit mâncare gratis în adolescenţă

Deşi, a devenit primul fotbalist miliardar din istorie, potrivit datelor publicate de compania Bloomberg, Cristiano Ronaldo nu a uitat de a uitat vremurile grele din adolescenţă. Pe când avea 14 ani, atacantul portughez de la Al-Nassr primea mâncare gratis de la două dintre angajatele unui fast-food, pentru că el nu avea bani.

"Când aveai 14 ani, nu aveai bani. Erai flămând. Stăteai la coadă pentru burgeri. Și două doamne îți ofereau burgeri gratuit. Și le-ai fost atât de recunoscător pentru asta, pentru că erai atât de flămând, literalmente flămând. Și, după aceea, am încercat totul ca să le găsim. Apoi, aud că mergeai printr-un aeroport și întâmplător… recent", a spus Piers Morgan în cadrul celui mai nou podcast al său, unde l-a avut invitat pe renumitul fotbalist.

"Da, da, anul trecut", a intervenit Cristiano Ronaldo, care a început să povestească episodul extrem de sensibil pe care l-a trăit într-un aeroport din Portugalia.

Cristiano Ronaldo era cu Georgina Rodríguez şi copiii lor când a întâlnit-o pe una dintre femeile care i-a oferit mâncare gratis

"Ei bine, a fost o poveste amuzantă, amuzantă. Am aterizat în Lisabona, venind de la Riyadh. Când am decolat de acolo, eram într-o zonă privată. Și unul dintre prietenii mei spune: «Cristiano, uită-te ce văd aici» Și m-am uitat… știi, când vezi o persoană și o recunoști imediat, chiar și după 20 de ani. Și eram cu copiii mei și cu Geo, și cu toată lumea. Iar eu am îmbrăţişat-o strâns, încât şi copiii mei m-au întrebat: «Tati, ce faci?», iar Geo se uita la mine", a mărturisit atacantul portughez de la Al-Nassr.

Ulterior, Cristiano Ronaldo a mai adăugat: "Și le-am spus povestea. A fost un moment în care m-am simțit: «Uau, viața este o cutie plină de surprize». Nu te aștepți niciodată la un astfel de moment. Și a fost bine. Și am vorbit cu prietenii mei. Știm deja cine sunt persoanele, 100%. Și, foarte curând, voi face ceva special. Promit. Când spun ceva, încerc să-mi respect promisiunea. Și o voi face, 100%".

Cristiano Ronaldo a spus că se va retrage "în curând"

În vârstă de 40 de ani, Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din toate timpurile. Recent, el a declarat că se va retrage "în curând" şi, deşi, a recunoscut că va fi dificil să pună capăt carierei sale strălucite, jucătorul a mai precizat că îşi planifică de ceva timp viaţa de după fotbal.

Întrebat în timpul podcast-ului "Piers Morgan's Uncensored" când îşi va încheia activitatea de fotbalist, superstarul portughez a spus: "În curând. Cred că voi fi pregătit. Va fi foarte, foarte dificil".

Cristiano Ronaldo a mai făcut următoarele precizări: "Dar mi-am pregătit viitorul încă de la 25, 26, 27 de ani. Cred că voi fi capabil să fac faţă acestei presiuni. Nimic nu se compară cu adrenalina pe care o simţi când înscrii un gol în fotbal. Dar totul are un început şi totul are un sfârşit. Voi avea mai mult timp pentru mine, pentru familia mea, pentru a-mi creşte copiii".

Atacantul portughez de la Al-Nassr urmează să facă nunta cu Georgina Rodríguez, pe care a cerut-o de soţie în vara acestui an.