Cum arată o desfășurare de forțe când un lider NATO vrea să viziteze o cetate. Apoi se răzgândește

Măsuri de securitate la cetatea din Ankara pentru vizita unui șef de stat prezent la NATO. Foto: Antena 3 CNN

Securitatea la reuniunile NATO, unde participă unii dintre cei mai importanți și puternici oameni din lume, este de fiecare dată una extrem de strictă. Nu a făcut excepție nici Summitul NATO de la Ankara. În cele două zile în care șefii de state și de guverne au fost prezenți în capitala turcă, mii de forțe de securitate au fost desfășurate pe străzile orașului. Un moment inedit a avut loc marți seara, când unul dintre liderii prezenți la summitul NATO a vrut, imediat după dineul oferit de președintele turc Recep Erdogan, să viziteze Cetatea Ankara. Echipa Antena 3 CNN a fost martora unei desfășurări impresionante de forțe. În doar câteva minute, zona din apropierea cetății s-a umplut de agenți de poliție, trupe speciale și agenți de securitate.

Imediat după dineul care a avut loc la Palatul Prezidențial din Anakara, în compania președintelui turc, la care au participat toți șefii de state și de guverne din NATO, dar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, unul dintre șefii de stat și-a arătat intenția de a vizita unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Ankara. O astfel de intenție, implică măsuri dure de securitate care trebuie asigurate pentru vizită.

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În câteva zeci de minute, sute de ofițeri de securitate, trupe speciale, servicii secrete și polițiști au împânzit zona. Dispozitivul de securitate creat aproape de miezul nopții în cetate și în jurul acesteia a fost cu adevărat impresionant. Potrivit unor ofițeri din serviciile de securitate care asigurau organizarea dispozitivului, cel care ar fi urmat să vină era chiar președintele francez Emmanuel Macron. Acesta ar fi cerut să viziteze cetatea împreună cu prima doamnă a Franței, Brigitte Macron. Profilul înalt de securitate pe care îl are un astfel de șef de stat a dus la mobilizarea rapidă a tuturor structurilor implicate, inclusiv cu câini antrenați pentru a detecta eventuale dispozitive explozive.

În mai puțin de 30 de minute, totul era pregătit pentru vizita președintelui francez. Însă, în ultimul moment, Macron a anulat ieșirea cu soția sa, iar semnalul de „misiune anulată” a fost dat chiar de șeful dispozitivului către structurile care asigura siguranța perimetrului. Rând pe rând, forțele de ordine s-au retras și într-un interval de timp asemănător cu cel în care dispozitivul de securitate a fost pregătit, în zona cetății din Ankara s-a așternut din nou liniștea.

Macron a ieșit, însă, miercuri dimineață, la prima oră, la celebra alergare de dimineață pe străzile din Ankara. Președintele francez obișnuiește ca în deplasările externe să alerge dimineață împreună cu ofițerii de securitate.