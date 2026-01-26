Cum arată un narco-submarin cu 9 tone de cocaină. A fost interceptat lângă Europa înainte de a se scufunda. Ce rol au avut americanii

Semi-submersibilul traficanților s-a scufundat în largul insulelor Azore, pe vreme rea, înainte ca polițiștii să recupereze toată cocaina. Sursă foto: Ambasada SUA la Lisabona / X

Poliția judiciară din Portugalia a făcut o captură-record de 9 tone de cocaină după ce a interceptat lângă Insulele Azore un așa-numit narco-submarin cu patru traficanți la bord, relatează, luni, The Guardian.

Este, aparent, cea mai mare captură de droguri de pe o navă cu destinația Europa.

Autoritățile portugheze au precizat că polițiștii din această țară au acționat împreună cu marina și forțele aeriene și în coordonare cu Agenția pentru Combaterea Drogurilor (DEA) din SUA și Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie.

Nava interceptată s-a scufundat în cele din urmă, luând cu ea 35 de încărcături de cocaină pe fundul Oceanului Atlantic.

Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal: em mais uma mostra de estreita colaboração, as autoridades da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos da América apoiaram a @PJudiciaria na localização e interceção de um semi-submersível em alto mar, ao largo dos… pic.twitter.com/yHDIRjhP8s — U.S. Embassy Lisbon (@USEmbPortugal) January 26, 2026

Cei patru bărbați aflați la bord - trei columbieni și un venezuelean - au fost arestați.

„Nava, care provenea din America Latină și avea echipajul format din patru cetățeni străini, transporta 300 de încărcături de cocaină.

Interceptarea semi-submersibilului a avut loc pe mare, la aproximativ 230 de mile marine de Azore, în condiții extrem de dificile și periculoase, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile actuale”, a comunicat poliția judiciară portugheză.

Potrivit relatărilor din presa de la Lisabona, drogurile confiscate ar valora până la 600 de milioane de euro.

Ce spune istoria recentă despre traficul de cocaină din America Latină spre Europa

În martie anul trecut, poliția portugheză a localizat și interceptat un alt narco-submarin în largul Insulelor Azore.

Acesta avea la bord aproape 6,5 tone de cocaină cu destinația Europa.

The Guardian notează că vehiculele semi-submersibile au fost folosite în mod regulat în Columbia și în alte părți ale Americii Latine încă din anii '80.

Însă aceste vase nu au fost detectate în apele europene decât începând cu anul ​​2006, când un submarin abandonat a fost identificat într-un estuar din regiunea Galicia, în nord-vestul Spaniei.

Primul narco-submarin încărcat complet, recuperat din apele continentului, a fost depistat tot în Galicia, în 2019, unde fusese scufundat împreună cu încărcătura sa de trei tone de cocaină.

Mai recent, în urmă cu patru luni, poliția spaniolă a confiscat 3,6 tone de cocaină aduse în aceeași regiune cu narco-submarinele.

Șef din poliția spaniolă: Prețul cocainei a scăzut atât de mult, încât traficanții refolosesc narco-submarinele

Într-un interviu pentru The Guardian, luna trecută, Alberto Morales, șeful brigăzii centrale antidrog din cadrul Poliției Naționale spaniole a arătat că scăderea prețurilor la cocaină a determinat bandele de traficanți să reutilizeze narco-submarinele pe care, pe vremuri, le-ar fi abandonat la sfârșitul unei călătorii doar dus din America de Sud.

„Prețul mărfii a ajuns foarte, foarte mic, așa că organizațiile, în mod logic, s-au reorientat. În loc să scufunde semi-submarinele, ceea ce fac acum este să descarce marfa și să instaleze o platformă de realimentare pe mare, astfel încât vasele să se poată întoarce în țările de unde au venit și să efectueze cât mai multe călătorii cu putință”, a explicat acest oficial.

Separat de operaționea poliției portugheze, poliția spaniolă a anunțat, luni, că a anihilat o operațiune masivă și extrem de sofisticată de contrabandă cu cocaină.

În acest din urmă caz, infractorii foloseau bărci rapide cu motoare puternice și baze offshore în Atlantic, reușind să aducă peste 57 de tone de droguri în Europa în ultimul an.

Ancheta condusă de Policía Nacional a dus la 105 arestări și confiscarea a 10,4 tone de cocaină, precum și la sechestrarea a 30 de ambarcațiuni.