Cum au reacționat ungurii după ce László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Nu știu cine e, nu am auzit de el”

1 minut de citit Publicat la 15:00 11 Oct 2025 Modificat la 15:01 11 Oct 2025

László Krasznahorkai a luat premiul Nobel pentru literatură în 2025 FOTO: Getty Images

Mulți unguri au aflat cu surprindere că László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Pe străzile din Budapesta, reacțiile au fost mai degrabă de confuzie, unii dintre aceștia nici măcar nu auziseră de scriitorul premiat.

„Cine este?”, a întrebat o tânără când a auzit numele. După ce reporterii i-au explicat, a zâmbit și a spus: „Ah… bravo! Felicitări!”



O altă femeie a declarat că nu a auzit niciodată de acest nume. „Nu știu cine, nu am auzit de el”.

De asemenea, un bărbat care a fost întrebat dacă îl cunoaște pe László Krasznahorkai a răspuns scurt: „Nu!”, scrie Blikk.

În schimb, personalitățile publice s-au grăbit să-l felicite. Premierul Viktor Orban, primarul Budapestei, Gergely Karacsony, și comediantul Tibor Bodocs au transmis mesaje de apreciere pentru autorul romanului Sátántangó, considerat una dintre cele mai importante opere ale literaturii maghiare moderne.

Laureatul din acest an al Premiul Nobel pentru Literatură a fost recompensat pentru "opera sa captivantă şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei", conform Academiei Suedeze.

"László Krasznahorkai este un mare scriitor epic în tradiţia central-europeană care se întinde de la Kafka la Thomas Bernhard, caracterizată prin absurd şi exces grotesc. Însă, arcul său are mai multe corzi şi este orientat şi către Est, adoptând un ton mai contemplativ, fin calibrat", potrivit comunicatului Academiei Suedeze.

Numele laureatului a fost anunţat de secretarul permanent al Academiei Suedeze, Mats Malm.

În 2024, Academia Suedeză a atribuit Premiul Nobel pentru Literatură scriitoarei sud-coreene Han Kang, recompensată pentru "pentru proza sa poetică intensă care confruntă traumele istorice şi expune fragilitatea vieţii umane".

Începând din 1901, Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat în total, în cadrul celor 117 ediţii, unui număr de 121 de persoane, dintre care doar 18 femei.

Krasznahorkai este considerat unul dintre cei mai importanți autori maghiari contemporani.