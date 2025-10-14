Cum încearcă Putin să lovească din interior statele NATO: Rețele de sabotori au fost finanțate de Rusia prin criptomonede

Rusia a folosit criptomonede pentru a finanța rețele de sabotori în Europa, implicate în acțiuni specifice războiului hibrid FOTO: Hepta

Rusia a folosit criptomonede pentru a finanța rețele de sabotori în Europa, implicate în acțiuni specifice războiului hibrid, de la incursiuni cu drone la distrugerea infrastructurii critice în statele NATO, potrivit șefului biroului de securitate națională al Poloniei, Sławomir Cenckiewicz, citat de Financial Times.

Prin utilizarea criptomonedelor, Rusia a încercat să împiedice serviciile de informații să urmărească plățile, a mai spus înaltul oficial de securitate polonez.

El a mai spus că dovezile împărtășite cu serviciile de informații occidentale au arătat că Rusia își folosește flota din umbră pentru a lansa drone în spațiul aerian european.

O rețea de agenți recrutați de agenția de informații militare GRU din Rusia și descoperită în Polonia în 2023 fusese „în mare măsură finanțată cu criptomonede”, a spus Cenckiewicz, o metodă de plată pe care Varșovia crede că Moscova continuă să o folosească și în prezent.

„Din punct de vedere cibernetic, Polonia se află acum în stare de război"

În ultimii trei ani, Polonia a acuzat zeci de persoane de spionaj sau sabotaj și a acuzat Rusia de orchestrarea a unor incendii puternice la obiective strategice și a altor incidente, inclusiv o recentă tentativă de piraterie informatică menită să întrerupă aprovizionarea cu apă a unui oraș important polonez.

„Când ne uităm la domeniul cibernetic, Polonia se află acum în stare de război [cu Rusia], nu mai este o stare de amenințare”, a declarat Cenckiewicz.

În acest context, Camera inferioară a Poloniei a aprobat în luna septembrie un proiect de lege pentru înăsprirea reglementării pieței activelor cripto, inclusiv pedepse cu închisoarea pentru cei care nu respectă regulile de supraveghere. Cenckiewicz a spus că proiectul de lege ar trebui considerat și un instrument de limitare a canalelor de finanțare rusești.

„Serviciile de informații poloneze sunt foarte interesate de întregul proces legislativ, pentru a se asigura că nu există lacune care ar permite puterilor străine să utilizeze [criptomonede] pentru a-și finanța agenții”, a spus el.

Kremlinul a folosit cu succes rețele cripto pentru a eluda sancțiunile occidentale și a-și menține fluxurile financiare după ce creditorii ruși au fost excluși de la sistemul de plăți Swift condus de SUA în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Amintim faptul că, în luna iulie, patru oficiali europeni din serviciile de informații au declarat pentru AP că sunt îngrijorați de creșterea riscului de răni grave sau chiar deces, deoarece sabotorii neantrenați dau foc în apropierea caselor și afacerilor, plantează explozibili sau construiesc bombe.

Explozibili introduși în Polonia din Lituania

Procurorii au deschis recent o anchetă asupra unui cetățean ucrainean suspectat că lucrează pentru GRU și introduce ilegal explozibili în Polonia din Lituania, ascunși în conserve de alimente etichetate drept porumb. Cenckiewicz a spus că a fost „probabil o operațiune teroristă planificată”, în care conservele ar fi putut fi montate pe drone și lansate ca bombe.

Procurorii polonezi au lansat luna aceasta o anchetă separată după ce un vagon de cărbune a fost găsit desprins de trenul său pe o linie aglomerată din Katowice. Cenckiewicz a descris incidentul ca fiind „unul dintre celelalte elemente din strategia activităților de diversiune rusești”.

În ultimul an, Varșovia a închis două consulate rusești și a expulzat mai mulți diplomați ruși și belaruși acuzați de sprijinirea comploturilor de sabotaj.

Cenckiewicz a declarat că acești diplomați reprezintă doar „primul strat” de infiltrare, Moscova bazându-se din ce în ce mai mult pe agenți locali „ad-hoc” pentru misiuni specifice. Acești agenți, a spus el, ar putea fi plătiți cu sume mici și prezintă „un risc scăzut pentru ei în ceea ce privește recrutarea”.

Săptămâna trecută, Varșovia a predat Kievului un ucrainean în vârstă de 16 ani acuzat că a ajutat serviciile de informații rusești să recruteze alți tineri ucraineni pentru a comite atacuri. În timp ce marea majoritate a ucrainenilor care au ajuns în Polonia după 2022 erau „refugiați legitimi”, Cenckiewicz a spus că „nu există nicio îndoială că rușii aveau și colaboratori printre acești oameni”.