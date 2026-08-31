"Dacă trebuie să lovim, vom lovi". Un parlamentar rus cere Moscovei să atace Ucraina cu arme nucleare

Un parlamentar rus de rang înalt a cerut ca Moscova să folosească o armă nucleară împotriva Ucrainei, pentru a forța Kievul să capituleze, notează Kiev Post. Alexei Juravliov, deputat în Duma de Stat și lider al partidului naționalist Rodina, a declarat că Rusia ar trebui să utilizeze arme nucleare tactice dacă este necesar și a respins orice dezbatere privind oportunitatea ca Moscova să depășească pragul nuclear.
"Rusia trebuie să lovească astfel încât inamicul să înțeleagă că trebuie să capituleze”, a afirmat Juravliov într-un mesaj video postat duminică pe Telegram.
"Nici nu ar trebui să existe o astfel de discuție. Dacă este necesar, suntem obligați să folosim arme nucleare tactice... Dacă trebuie să lovim, vom lovi. Și acest lucru nu este negociabil", a spus Juravliov.
Afirmaţiile lui Juravliov au venit în contextul îngrijorărilor din SUA și Europa legate de posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să escaladeze și mai mult conflictul.
Bloomberg a relatat că Putin se pregătea pentru o escaladare suplimentară în Ucraina și că ar putea lua în considerare utilizarea armelor nucleare tactice ca ultimă soluție pentru a evita înfrângerea. Cu toate acestea, nu există dovezi că Putin ar fi decis să utilizeze arme nucleare.
Vizita șefului CIA la Moscova
Retorica nucleară survine după vizita neașteptată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august. Potrivit unor surse Axios, Ratcliffe a încercat să afle dacă Putin ar putea fi convins să renunțe la o escaladare ulterioară și să revină la negocieri menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
The New York Times a relatat că Ratcliffe a prezentat o „evaluare sumbră” a armatei și economiei ruse și a îndemnat Moscova să ajungă la un acord înainte ca poziția sa să se deterioreze și mai mult.
La scurt timp după vizită, Rusia a efectuat un test cu o rachetă capabilă să transporte focoase nucleare și să atingă teritoriul Statelor Unite. Ministerul Apărării nu a dezvăluit ce tip de rachetă a fost testat.
Bloomberg a relatat că, la momentul respectiv, nu existau indicii că Putin s-ar pregăti să utilizeze efectiv arme nucleare.
Orice lovitură nucleară rusă ar risca, de asemenea, să declanșeze o confruntare majoră chiar cu partenerii Moscovei. China s-a opus cu fermitate utilizării armelor nucleare în acest război și, potrivit informațiilor, a avertizat Kremlinul să nu facă un astfel de pas.