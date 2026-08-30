"Răspunsul ar veni imediat și ar fi simetric". Rusia vorbește despre situația în care ar folosi armele nucleare contra Occidentului

Vladimir Putin nu mai vede ieșiri din războiul din Ucraina după ce inițiativa a fost preluată în mod decisiv de armata ucraineană, mai ales când vine vorba de atacuri în profunzimea teritoriului rus, și s-ar pregăti de o escaladare majoră, a relatat Bloomberg. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Preşedintele Comisiei pentru afaceri internaţionale din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), Leonid Sluţki, a avertizat, într-un comentariu pentru jurnalistul american Tucker Carlson, că în cazul în care Occidentul va furniza Ucrainei componente ale armelor nucleare tactice ca să le folosească împotriva Rusiei, răspunsul simetric al Moscovei nu va întârzia să apară.

Leonid Sluţki, un apropiat al Kremlinului, este liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR), formaţiune ultranaţionalistă care susţine politica lui Vladimir Putin şi războiul din Ucraina.

Rusia nu recurge la utilizarea armelor nucleare ca mijloc de intimidare, deoarece se bazează întotdeauna pe principiul minimizării pierderilor în rândul populaţiei civile, a declarat Sluţki într-un interviu pentru agenția rusă de stat.

"Am fi putut să le folosim de mult timp şi să obţinem victoria, dar ne bazăm întotdeauna pe bunul-simţ şi pe principiul minimizării pierderilor în rândul populaţiei civile", a declarat deputatul.

"Ne este străină o astfel de logică, care implică utilizarea unor astfel de arme ca mijloc de intimidare, aşa cum s-a întâmplat la Hiroshima şi Nagasaki, dacă ne amintim de cel de-al Doilea Război Mondial. Nu vom folosi astfel de arme; cel puţin eu sunt absolut convins de acest lucru", a insistat Sluţki.

Totuşi, şeful comisiei de politică externă a ţinut să sublinieze că, în cazul în care Occidentul va decide să îi furnizeze lui Volodimir Zelenski "componente ale armelor nucleare tactice pentru a fi folosite împotriva Rusiei", răspunsul va veni imediat.

"Mi-e greu să prevăd cum se vor desfăşura acţiunile regimului nazist şi ale susţinătorilor săi. Dacă vor fi folosite împotriva noastră arme nucleare tactice furnizate de susţinătorii lui Zelenski, atunci, probabil, va trebui să luăm în considerare posibilitatea unor măsuri simetrice. Dar până acum nu s-a întâmplat acest lucru şi sper din tot sufletul că nu se va întâmpla niciodată", a punctat parlamentarul rus de rang înalt.

Vladimir Putin nu mai vede ieșiri din războiul din Ucraina după ce inițiativa a fost preluată în mod decisiv de armata ucraineană, mai ales când vine vorba de atacuri în profunzimea teritoriului rus, și s-ar pregăti de o escaladare majoră, a relatat Bloomberg. În anturajul dictatorului de la Kremlin cresc și temerile că acesta ar putea să folosească arme nucleare tactice împotriva Ucrainei pentru a ieși din impas.

Potrivit surselor Bloomberg, Rusia intenționează să intensifice în perioada următoare atacurile cu rachete balistice asupra Kievului, inclusiv asupra centrului capitalei, precum și asupra unor obiective de infrastructură din alte orașe ucrainene. Negocierile purtate timp de aproximativ un an și jumătate cu medierea administrației Trump au eșuat în fapt, spun sursele Bloomberg: cele două părți se află acum practic în aceleași poziții ca la începutul discuțiilor.

În ciuda presiunilor economice, a crizei carburanților și a atacurilor asupra centrelor logistice, Putin nu intenționează să pună capăt războiului, mai spun sursele Bloomberg. Potrivit acestora, actuala etapă a schimburilor de lovituri nu reprezintă încă punctul maxim al escaladării militare.

Tot mai mulți oficiali ruși ajung la concluzia că Putin ar putea recurge, ca ultimă soluție, la arme nucleare tactice împotriva Ucrainei, afirmă sursele apropiate Kremlinului. Bloomberg precizează că vocile adepților unei linii dure, care cer un asemenea pas, s-au făcut tot mai auzite în ultima perioadă, în condițiile în care o înfrângere în război ar reprezenta un scenariu complet inacceptabil pentru Putin.

Armele nucleare tactice au focoase mai puțin puternice și o rază de acțiune mai scurtă decât rachetele strategice și sunt concepute pentru a influența situația pe un anumit câmp de luptă, nu pentru a distruge un întreg oraș sau o țară.Chiar și așa, puterea explozivă poate fi enormă, iar contaminarea radioactivă se poate răspândi pe suprafețe întinse.

Patru surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că, odată cu prăbușirea eforturilor diplomatice privind Ucraina, la Moscova sunt văzute puține alternative la escaladare.