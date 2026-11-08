Date oficiale: Peste 450.000 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 08:39 08 Noi 2026 Modificat la 08:45 08 Noi 2026

Până în prezent, 6 ruși au murit pentru fiecare kilometru pătrat cucerit de armata rusă în Ucraina. Foto: Profimedia Images

O scurgere de date de la institutul național de statistică al Rusiei, Rosstat, arată că, potrivit cifrelor oficiale ale Moscovei, peste 450.000 de ruși au fost până în prezent uciși în Ucraina. Astfel, războiul din această țară a devenit a patra cauză de deces în Rusia, informează The Moscow Times.

Rusia nu a dezvăluit oficial pierderile suferite pe câmpul de luptă din septembrie 2022. Datele Rosstat arată că războiul din Ucraina este cel mai sângeros conflict pentru Rusia de la cel de-al Doilea Război Mondial, depășind cu mult cei 13.000 de soldați sovietici uciși în războiul sovieto-afgan din perioada 1979-1989.

Rosstat a fost ținta unui atac cibernetic între 29 octombrie și 1 noiembrie, organizat de grupurile de hackeri Belarus Cyber Partisans și Silent Crow, care au postat mesaje pe pagina principală a organizației. Grupurile de hakceri, ambele interzise în Rusia și catalogate drept „organizații extremiste”, au sustras mai multe date despre economia și demografia Rusiei, inclusiv cifrele oficiale despre pierderile de război.

„Aceasta este cea mai semnificativă scurgere de date în ceea ce privește pierderile rusești”, a declarat Janis Kluge, șeful diviziei Rusia și Eurasia de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, pentru The Moscow Times.

Pe lângă militarii activi, cifra calculată de Silent Crow include și civilii uciși în atacurile aeriene și în incursiunea Ucrainei din 2024 în regiunea Kursk a Rusiei. Numărul total de decese este probabil mai mare, deoarece aceste date nu includ soldații dați dispăruți, nici cei 27.000 de luptători străini despre care se presupune că au fost înrolați în forțele armate ruse.

Cifrele Rosstat sunt în concordanță cu alte evaluări ale pierderilor rusești: Ministerul britanic al Apărării anunțase, la începutul lunii septembrie, că peste jumătate de milion de militari au murit luptând pentru Rusia și că pierderile totale Moscovei ar putea ajunge până la 1,5 milioane, inclusiv răniți. Astfel, de la declanșarea invaziei Ucrainei, 6,2 ruși au murit pentru fiecare kilometru de teritoriu ucrainean câștigat.