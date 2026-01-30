De ce s-a grăbit China să-i execute pe cei 11 membri ai unei familii mafiote, care a condus un imperiu criminal în Myanmar

Familia Ming era una dintre așa-numitele patru familii din nordul Myanmarului - sindicate ale crimei. FOTO: Hepta

China i-a executat rapid pe cei 11 membri ai unei familii mafiote, care a condus un imperiu criminal de miliarde de dolari în Myanmar, după ce inculpaţii fuseseră condamnați la moarte în septembrie. Beijingul execută mai multe persoane decât oriunde altundeva în lume, iar oficiali sunt adesea condamnaţi pentru corupție, dar acuzațiile aduse familiei Ming au fost mult mai grave, notează BBC. Capii reţelei foloseau tortura şi ucideau oameni la întâmplare.

Clanurile Ming, Bau, Wei și Liu au dominat orașul Laukkaing din statul Shan, din Myanmar, încă din 2009. Aceștia au ajuns la putere după ce generalul Min Aung Hlaing, actualul lider al loviturii de stat din Myanmar, a condus o operațiune militară pentru a alunga armata insurgentă etnică care domina Laukkaing și zona din jurul său încă din anii 1980.

Cele 4 familii au preluat conducerea și au început să treacă de la producția de opiu și metamfetamină la o nouă economie bazată pe cazinouri și, în cele din urmă, pe fraude online.

Aceștia au rămas apropiați de armata din Myanmar, iar în decembrie 2021, după ce a preluat puterea prin lovitura de stat, Min Aung Hlaing l-a sărbătorit pe Liu Zhengxiang, capul clanului Liu, în capitala Nay Pyi Taw, și i-a acordat un titlu onorific pentru „contribuții extraordinare la dezvoltarea statului”.

Grupul său de firme, Fully Light, avea afaceri profitabile în tot Myanmarul. Alți membri ai celor patru familii erau candidați pentru partidul susținut de armată.

Mafioţii foloseau tortura

Afacerile frauduloase pe care le aveau în Laukkaing erau însă conduse prin metode brutale, mult mai brutale decât escrocheriile din alte părți ale Asiei. Tortura era o practică obișnuită.

Cea mai cunoscută clădire din Laukkaing se numea Crouching Tiger Villa, condusă de familia Ming. În octombrie 2023, în timpul a ceea ce se crede că a fost o tentativă de evadare, gardienii au ucis mai mulți cetățeni chinezi. Autoritățile chineze s-au simțit obligate să ia măsuri.

Ulterior, MNDAA și aliații săi au atacat și recucerit Laukkaing, ca parte a ofensivei lor împotriva armatei din Myanmar în războiul civil în desfășurare. MNDAA a promis că va elimina complet această afacere frauduloasă.

Capul reţelei s-a sinucis

I-au reținut pe capii celor patru familii și i-au predat poliției chineze pe peste 60 de rude și asociați ai acestora. Ming Xuechang, liderul militar, s-a sinucis după ce a fost capturat, au declarat autoritățile.

În timpul anchetei, se pare că unul dintre membrii familiei a recunoscut că a ucis pe cineva ales la întâmplare doar pentru a-și demonstra puterea.

Aceste detalii au fost făcute publice de China pentru a justifica tratamentul dur aplicat familiilor. Cinci membri ai familiei Bau așteaptă, de asemenea, execuția, în timp ce procesele familiilor Wei și Liu nu s-au încheiat încă.

Cele 4 familii sunt de etnie chineză și aveau legături strânse cu autoritățile de partea chineză a frontierei, în Yunnan.

China a reușit, de asemenea, să obțină extrădarea a doi afacerişti din Thailanda și Cambodgia, acuzaţi că au condus imperii frauduloase, She Zhijiang, care a construit un oraș întreg în statul Karen din Myanmar, devastat de război, și Chen Zhi, care a acumulat bogăție și putere cu conglomeratul său Prince Group în Cambodgia.

Guvernul chinez a adus, de asemenea, zeci de mii de cetățeni care lucrau în complexe frauduloase înapoi în China pentru a fi judecați.