De ce s-a răzgândit Donald Trump în privința tarifelor. Emil Hurezeanu: „Acești oameni nu sunt amatori de basme, cu iz de șantaj”

„Statele Unite s-au întors, sunt mai mari, mai puternice”, a conchis liderul american, la Davos. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump este „un tranzacționist” și gândește ca un om de afaceri, iar consecințele economice al anunțului său că va impune tarife comerciale împotriva a opt țări europene l-au determinat să dea înapoi, este de părere Emil Hurezeanu. Fostul ministru de Externe a analizat, la Antena 3 CNN, discursul lui Donald Trump de la Davos. Emil Hurezeanu a spus că acesta a exagerat în privința criticilor aduse NATO și UE și a rescris istoria pentru a-i servi interesele într-un mod care a șocat lumea. Încrederea în SUA a fost știrbită, din nou, și interesul României în aceste momente este să constribuie la reechilibrarea relației translatlantice, care în opinia fostului șef al diplomației românie, nu este „iremediabil eșuată”.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a susținut un discurs de mai bine de o oră în care a lăudat măreția SUA, reușitele sale în cel de-al doilea mandat la Casa Albă și-a reluat pretențiile asupra Groenlandei, a pus la îndoială mobilizarea membrilor NATO în cazul unui atac asupra SUA și a criticat dur Europa și liderii săi. „Statele Unite s-au întors, sunt mai mari, mai puternice”, a conchis liderul american. Despre acest discurs, Emil Hurezeanu spune că a fost piperat cu exagerări și rescrieri ale istoriei pentru a servi interesele de moment ale SUA.

Emil Hurezeanu a declarat că Donald Trump este un președinte „tranzacționist”, care gândește în logica unui om de afaceri, astfel că nu putea ignora consecințele economice ale amenințărilor sale cu tarife pentru opt state europene.

De ce s-a răzgândit Donald Trump în privința tarifelor

Marţi, toţi cei trei mari indici americani au înregistrat cele mai slabe evoluţii din 10 octombrie, pe fondul ameninţărilor tarifare şi a refuzului iniţial al preşedintelui de a exclude folosirea forţei. Iar în timpul discursului de la Davos, mai mulți oameni de afaceri au părăsit sala, nemulțumiți. Acestea sunt motivele pentru care Donald Trump s-a răzgândit, crede Hurezeanu.

„Vedeți, în timp ce președintele Trump a declarat în discursul său de peste o oră, după-amiaza zilei de ieri, că America este pregătită să negocieze, nu în orice condiții, dar, în orice caz, nu va mai folosi forța. În acel moment s-a văzut indicativul evoluției bursei americane. cum aceasta a crescut, a crescut cu două puncte procentuale în chiar secunda în care președintele spunea că nu folosește forța.

A fost precis una din cauzele evidente pentru noi toți. Dar precis la Davos, care este un serai intereselor celor mai robuste în afaceri și în politică din lume, mai ales într-un astfel de climat foarte fluid cum este cel prezent, unde nici sediul Alianței Atlantice, nici sediul Uniunii Europene, nici capitalele unde se fac negocieri, nu mai sunt locurile unde se iau hotărâri definitive”, a explicat fostul ministru.

La Davos au fost prezenți oameni de afaceri mondiali care nu „sunt amatori de basme, nu preferă narativele spectaculare și cu iz de șantaj”.

„Este un provizorat ce se întâmplă astăzi în discuțiile generale legate de marile conflicte. Ori această scenă este a oamenilor de afaceri, dar și a liderilor politici. A aparținut mai mult de o oră celui mai important lider politic al lumii, care este președintele Trump. În sală se aflau lideri politici și oameni de afaceri. Unii dintre ei au părăsit, au părăsit sala ascultându-l pe Donald Trump.

Acolo sunt oameni care trebuie să aibă strategii de dezvoltare, trebuie să ofere încredere acționarilor firmelor pe care le conduc, trebuie să aibă grijă să evite falimente, să evite vitregia inflației, a deficitelor în întreaga lume, la nivel global. Acești oameni nu sunt amatori de basme, acești oameni nu preferă narativele spectaculare și cu iz de șantaj care ne aduc aminte de seria mai veche a Nașului și a altor filme de gen. Acești oameni sunt probabil cei mai realiști actori publici ai lumii.

În acest context, era de era de exclus ipoteza ca președintele Trump, care este el însuși un om de afaceri la origini, care are pulsul afacerilor în cel mai puternic economic stat al lumii, să nu țină cont domnia sa și consilierii care l-au înconjurat, că a venit cu un desant întreg și secretarul pentru Comerț și și așa mai departe. Toți acești oameni au intrat imediat în contacte pe care nu le-au pierdut niciodată cu cei care erau în sală și au luat pulsul acestor prime declarații”, a explicat Hurezeanu.

Fostul șef al diplomației române a atras atenția că economia SUA nu este în cea mai bună perioadă a sa, iar o parte din această responsabilitate o poartă Administrația Trump.

„De altfel, președintele Trump a avut o atitudine schimb schimbată discursul său de ieri, atunci când a anunțat că renunță la forță când e vorba de Groenlanda și optează pentru negocieri, față de anunțurile precedente, care au dus la concentrarea eforturilor europene și la comunicate destul de triste pentru Statele Unite, care nu se află, în ciuda creșterii sale economice de 4,5% în cea mai bună constelație economică, inclusiv pentru că au crescut taxele vamale pentru mărfuri din China și din alte părți.

Ori, dintr-o dată nu mai sunt taxe vamale ridicate pentru cei care se opun metodei Trump de a ocupa Groenanda. Dintr-o dată, președintele Trump nu mai folosește forța.

Adică să vedem cum stau lucrurile în realitate, care nu mai stau sub o sabia a lui Damocles. Ne puteam imagina ce ar fi însemnat ca 50.000 de locuitori ai Droenlandei, împreună cu câteva mii de soldați acum și la fel de simbolici ca ofițerii de acum câteva săptămâni, de acum o săptămână, să se trezească într-o dimineață cu Îngerii Arcticii, care sunt militari americani super antrenați pentru Polul Nord din Alaska. Nu ne puteam imagina”, a adăugat Hurezeanu.

„Lumea a intrat într-o fază de șoc”

Totuși, discursul lui Donald Trump a șocat, e de părere Emil Hurezeanu, iar încrederea în SUA, aliatul tradițional al Europei, a fost știrbită.

„Președintele Trump a venit la Davos cu nu doar cu o agendă, ci și cu un discurs foarte bine pregătit, care a pus pe gânduri serios întreaga omenire. Pentru ca apoi, câteva ore mai târziu, în urma unei discuții cu Mark Rutte, tocmai cu el, secretarul general al unei organizații criticate de Donald Trump, cu multe exagerări, ca și în privința Europei, ca și în privința rescrierii sau recompunerii unor secvențe istorice în interesul de acum și de acolo, adică de la Davos.

În fine, atunci lumea a intrat într-o fază de șoc. De altfel, dacă citim ziarele astăzi, Politico, care este o sucursală și în Statele Unite a marelui ziar german Die Welt, are o exclusivitate legată de reacțiile diplomaților europeni, ai Uniunii Europene și din suitele președinților care s-au întrunit azi la Bruxelles, la Consiliul European. Lumea a intrat într-un șoc ieri, din care n-a ieșit într-un totul.

Lipsesc de acum încolo, spun mai toți cei intervievați de Politico, încrederea și predictibilitatea în legătură cu cel mai vechi și mai bun și mai sigur aliat al nostru, spun europenii, care au fost și, după părerea mea, ar trebui să rămână în continuare, vrând-nevrând, Statele Unite ale Americii. Așadar, cred nu suntem la începutul unei perioade de transformări. Suntem într-o fază destul de avansată, după un an de administrație Trump la Casa Albă, dar transformările se precipită în ultimul moment”, a spus fostul ministru de Externe.

În această scenă globală în care ordinea mondială din ultimele decenii este zdruncinată, interesul României este atât în UE, cât și în NATO, spune Hurezeanu.

„Interesul României este să facă dovada unei apartenențe solide și competente la Alianța Europeană. Interesul României este să rămână un membru important, mai ales având în vedere calificările sale în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Interesul României, țara care achiziționează de decenii armament american, nu este singura în Europa, țara care, chiar și în timpul comunismului, a avut insule de pro-americanism inegalabile în blocul comunism european, este să amenajeze cât mai bine situațiile noi, abrupte, poate chiar accidentate, dar nu iremediabil eșuate, în relațiile cu Statele Unite, ale tuturor aliaților ei importanți, care fac parte din așa-zisa civilizație occidentală, atlantică, transatlantică, euroatlantică”, a explicat Hurezeanu.