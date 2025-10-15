De la Barack Obama la Vladimir Putin. Cuvintele scandaloase rostite de liderii lumii când au crezut că microfoanele sunt închise

3 minute de citit Publicat la 08:50 15 Oct 2025 Modificat la 08:57 15 Oct 2025

Barack Obama, Nicolas Sarkozy și Vladimir Putin se numără printre liderii lumii care au rostit cuvinte care au stârnit controverse sau chiar scandaluri diplomatice când au crezut că nu îi aude nimeni. Foto: colaj Getty Images

La summitul din Egipt, un microfon uitat deschis a surprins o conversație care se dorea a fi privată între președintele indonezian Prabowo Subianto și omologul său american, Donald Trump. În timpul discuției, Prabowo i-a cerut președintelui SUA să-i aranjeze o conversație telefonică cu unul dintre fii săi, Eric sau Don Jr. Este doar ultimul incident de acest tip. Barack Obama, Nicolas Sarkozy și Vladimir Putin se numără printre liderii lumii care au rostit cuvinte care au stârnit controverse sau chiar scandaluri diplomatice când au crezut că nu îi aude nimeni, potrivit The Guardian.

Iată cinci astfel de momente care au intrat în istoria politică a lumii:

Transplanturi de organe și nemurirea

La parada militară din Beijing din luna septembrie, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au fost surprinși discutând despre transplanturile de organe ca mijloc de prelungire a vieții.

„Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și poți chiar atinge nemurirea”, a spus interpretul lui Putin, redând o conversație care părea a fi privată.

Xi, care nu apărea în cadru, a fost auzit răspunzând în chineză: „Unii prezic că, în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.”

Citește și: „Pentru ei, îmbătrânirea este o problemă tehnică care poate fi și va fi rezolvată”: cum plănuiesc bogații să trăiască pentru totdeauna

„Nu-l suport pe Netanyahu. Este un mincinos”

Fostul președinte american Barack Obama discuta, la summitul G20 de la Cannes din 2011, cu președintele francez de atunci, Nicolas Sarkozy, când comentariile lor despre liderul israelian Benjamin Netanyahu au fost surprinse de un microfon deschis.

Sarkozy a spus: „Nu-l suport pe Netanyahu. Este un mincinos.”

Potrivit unei versiuni oferite de un interpret francez, citat de Reuters, Obama a răspuns: „Tu te-ai săturat de el, dar eu trebuie să am de-a face cu el mult mai des.”

„Ticălos de primă clasă”

Un moment clasic de microfon deschis l-a avut în prim-plan pe candidatul republican la președinția SUA, George W. Bush, care a făcut o remarcă jignitoare despre un reporter de la The New York Times.

Candidatul nu știa că microfonul era deschis când s-a aplecat spre Dick Cheney la un miting de Ziua Muncii și a spus: „Ăla e Adam Clymer, ticălos de primă clasă de la The New York Times.”

Cheney a răspuns: „Da, chiar este, pe bune.”

„Apa îți bate la ușă”

Fostul ministru australian al imigrației, Peter Dutton, a fost criticat în 2015 după ce a glumit pe seama situației locuitorilor din Pacific care se confruntă cu creșterea nivelului mării.

Dutton vorbea cu atunci-premierul Tony Abbott, care tocmai se întorsese de la discuții privind schimbările climatice cu liderii insulelor din Pacific, în Port Moresby, Papua Noua Guinee.

Menționând că o ședință despre refugiați „mergea pe ora Cape York” – adică întârzia – liderul australian a spus: „Am avut și noi puțin din asta sus, la Port Moresby”, la care Dutton a adăugat: „Timpul nu mai contează când urmează să îți bată apa la ușă.”

Comentariile au provocat indignare în rândul țărilor din Pacific și al ecologiștilor, în timp ce partidul de opoziție a cerut ca Dutton să își ceară scuze.

Larissa Waters, lider adjunct al Partidului Verzilor la acea vreme, s-a întrebat: „Ce altceva mai spun acești clovni când microfoanele sunt oprite?”

„Doar o femeie bigotă”

În 2010, premierul laburist Gordon Brown, aflat în campanie electorală, s-a confruntat cu o alegătoare care l-a provocat pe teme de imigrație și economie.

Încă purtând microfonul Sky News, Brown a fost auzit, după ce a intrat în mașină, spunând: „A fost un dezastru – nu ar fi trebuit niciodată să mă pună cu femeia aia. A cui idee a fost? Ridicol.”

Întrebat ce i-a spus alegătoarea, el a răspuns: „Totul, era doar o femeie bigotă.”

Scandalul a dominat titlurile ziarelor timp de săptămâni, iar Brown a pierdut alegerile.