Declarație controversată a unui oficial rus: „Cuplurile care trăiesc împreună fără să fie căsătorite amenință securitatea națională”

Viceministrul rus al justiţiei a pledat pentru consolidarea instituţiei familiei şi sprijinirea măsurilor menite să susţină valorile tradiţionale / sursă foto: Getty Images

„Convieţuirea cuplurilor fără a se căsători este o ameninţare pentru securitatea naţională”, a afirmat la un forum viceministrul rus al justiţiei, Vadim Balanin, citat miercuri de cotidianul Kommersant, preluat de agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Ne confruntăm în prezent cu fenomenul convieţuirii fără căsătorie înregistrată. (...) Aceste tendinţe, în opinia noastră, pot fi considerate o ameninţare directă pentru securitatea naţională şi sănătatea demografică a ţării noastre”, a semnalat oficialul rus.

O altă problemă asupra căreia el a atras atenţia este numărul semnificativ de divorţuri în Rusia, ţară care se confruntă cu un declin puternic al populaţiei de la destrămarea Uniunii Sovietice, o scădere ce s-a accentuat de când a început războiului în Ucraina în 2022.

Viceministrul rus al justiţiei, care a vorbit la acel forum la o sesiune dedicată dreptului şi „familiei puternice", a pledat pentru consolidarea instituţiei familiei şi sprijinirea măsurilor menite să susţină valorile tradiţionale, valori promovate de Kremlin şi care poziţionează Rusia ca un bastion al gândirii conservatoare.