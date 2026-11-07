Descoperire macabră pe nava lovită de o dronă în largul României: Rămășițe umane găsite la bordul „Wine Trader”, după 15 zile

1 minut de citit Publicat la 20:05 07 Noi 2026 Modificat la 20:05 07 Noi 2026

Nava Wine Trader lovită de drone în Marea Neagră. Sursă foto: DSU

Rămășițele unor marinari au fost găsite la bordul petrolierului chimic „Wine Trader”, care a fost lovit de o dronă în urmă cu 15 zile, în largul coastelor României. Nava a fost remorcată la Varna acum 6 zile pentru reparații.

Potrivit publicației BNT News, rămășițele umane au fost descoperite în timpul operațiunilor de curățare a zonei avariate a navei. Parchetul Districtual din Varna a anunțat că a dispus efectuarea unor teste ADN pentru identificarea persoanelor decedate.

Nava a fost lovită de o dronă pe 15 octombrie, incidentul provocând un incendiu la bord. Autoritățile române au intervenit și au salvat cinci membri ai echipajului, în timp ce alți șapte au fost dați dispăruți. Vasul naviga sub pavilionul statului San Marino și nu avea cetățeni bulgari la bord.

Incidentul a fost raportat când nava comercială „Wide Trader” a transmis o alertă de urgență, semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, nava se afla la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare (SAR), mobilizând mijloace navale și aeriene pentru intervenție.

Cea mai periculoasă zonă din lume pentru marinarii de pe navele comerciale nu mai este Strâmtoarea Ormuz, ci Marea Neagră, scrie Financial Times.

Anul acesta, aici au murit mai mulți marinari decât în orice altă mare, inclusiv în Golful Persic, care a atras mult mai multă atenție. Marea Neagră este o rută esențială pentru cerealele lumii și pentru petrolul rusesc, iar armatorii și organizațiile marinarilor spun că a devenit mai riscantă decât Orientul Mijlociu.