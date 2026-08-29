"Dezgustător". Trump a publicat o fotografie realizată cu inteligența artificială cu el și Dolly Parton și și-a atras un val de critici

Donald Trump este criticat dur după ce a publicat pe Truth Social o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare alături de Dolly Parton. FOTO Truth Social

Donald Trump este criticat dur după ce a publicat pe Truth Social o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare alături de Dolly Parton, la doar câteva zile după moartea legendarei cântărețe. Imaginea, care îi prezintă pe cei doi plimbându-se braț la braț prin fața Casei Albe, a stârnit reacții vehemente din partea fanilor artistei, care au considerat postarea nepotrivită și lipsită de respect, scrie Euronews.

Când Donald Trump s-a alăturat numeroaselor personalități publice și vedete care i-au adus un omagiu lui Dolly Parton, reacția inițială a fost una de apreciere.

Trump a ordonat ca drapelele americane să fie coborâte în bernă în memoria artistei și a scris pe Truth Social: "Aceasta este o pierdere adevărată pentru milioane de oameni. Nu a existat și nu va mai exista niciodată cineva ca ea. În onoarea ei, cobor drapelul american în întreaga țară pentru o perioadă de o săptămână, începând din această seară, la ora 18:00. Odihnește-te în pace, Dolly! Lumea te iubește."

Decizia a fost confirmată și printr-o proclamație oficială a Casei Albe.

Omagiul a fost primit inițial favorabil, inclusiv de unii dintre cei mai duri critici ai lui Trump, care au apreciat gestul președintelui.

Ulterior însă, fanii lui Dolly Parton au atras atenția asupra faptului că programul Imagination Library, una dintre cele mai cunoscute inițiative filantropice ale artistei, a rămas fără finanțare din partea administrației Trump. Programul, lansat în 1995, a oferit sute de milioane de cărți gratuite copiilor.

Acest lucru i-a determinat pe mulți dintre admiratorii artistei să-l acuze pe Trump de ipocrizie.

Controversa s-a amplificat după ce președintele a declarat, în cadrul emisiunii lui Glenn Beck, că Dolly Parton "îl plăcea foarte mult".

Criticii lui Trump au subliniat, de asemenea, diferențele dintre valorile promovate de Dolly Parton de-a lungul vieții și discursul politic al președintelui american. Parton era cunoscută pentru mesajele sale de toleranță, respect și apropiere între oameni.

Apoi, într-una dintre cele mai recente postări ale sale generate cu ajutorul inteligenței artificiale, Trump a publicat pe Truth Social o imagine în care apare alături de Dolly Parton, mergând braț la braț în apropierea Casei Albe.

Imaginea a provocat un nou val de critici din partea celor care o admirau pe Parton. Numeroși utilizatori de pe rețelele sociale au condamnat postarea și au considerat că folosirea imaginii artistei după moartea acesteia este nepotrivită.

"Trump a simțit că Dolly Parton primea prea multă atenție", a scris un utilizator. Un altul a comentat: "Această imagine este dezgustătoare. Dolly Parton nu a apărut niciodată în fotografii cu el și nici nu cred că ar fi acceptat vreodată să fie într-o astfel de imagine."

Criticile au continuat, unii utilizatori amintind de implicarea lui Parton în cauze sociale și filantropice și susținând că valorile pe care artista le-a promovat erau foarte diferite de cele asociate cu politica lui Trump.

Postarea a devenit virală, iar numeroși utilizatori au descris imaginea generată de AI drept "lipsită de empatie" și au susținut că Dolly Parton a evitat în mod deliberat să se implice în politica de partid.