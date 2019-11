ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Român stabilit în Germania, adevăratul motiv pentru care a votat: „Azi simt că e cumva diferit”

foto: captura Antena 3

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Cătălin Luchian, un român stabilit în Berlin, Germania, a mărturisit care este motivul pentru care a decis să voteze la alegerile prezidențiale din 2019.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. „Merg la vot azi. O să fac aproape o oră până acolo, ca drum, și probabil va fi coadă. Dar merg. Nu am plecat din România pentru că nu am mai crezut în ea. După ce am plecat, cumva, am crezut mai mult în România și când aud româna vorbindu-se, mi se pare neașteptat și frumos. E așa, ca acasă. Merg la vot pentru că încă mai cred în România. Se spune că părinții și bunicii trebuie să meargă la vot pentru copiii lor. Azi simt că e cumva diferit. Azi merg la vot pentru părinții și bunicii mei și pentru toți oamenii care, alături de mine, încă mai cred în România, oriunde ar fi ei.”, a mărturisit Cătălin pentru Libertatea.