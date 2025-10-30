Cum a încercat să scape nepedepsit un român care l-a împins pe scări pe iubitul italian al mamei sale. Acesta a murit după 5 luni

Un român în vârstă de 48 de ani, rezident în localitatea San Paolo di Jesi, regiunea Marche, în Italia, este acuzat că l-a împins pe scări pe partenerul mamei sale, un italian în vârstă de 90 de ani, care a decedat la 5 luni de la incident.

Avocatul românului a solicitat o expertiză pentru a stabili gradul de răspundere penală a inculpatului, susţinând lipsa de discernământ a clientului său în comiterea faptei. Când l-a bătut și l-a împins pe scări, în cadrul unei dispute, pe Umberto Valeri, în vârstă de 90 de ani, partenerul de atunci al mamei sale, românul era furios, agitat, dar prezent şi conştient. În ciuda dependenţei cauzate de abuzul prelungit de alcool , nu exista nimic la momentul respectiv care să-i fi putut afecta agresorului capacitatea de a înțelege și de a decide. Aceasta este concluzia raportului de expertiză al medicului psihiatru Mario De Rosa, directorul Serviciului Teritorial pentru Adicții Patologice din Macerata, numit de Parchet pentru a constata capacitatea de înțelegere a sensului acțiunilor și a consecințelor acestora (și, prin urmare, a răspunderii penale) a românului Nicosur Daniel Melinte, în vârstă de 48 de ani, acuzat de vătămare corporală agravată și de moartea lui Umberto Valeri, relazează publicaţia Corriere Adriatico.

În fața judecătorului și a procurorului, psihiatrul a confirmat ceea ce scrisese deja în raportul său de expertiză. Prin urmare, bărbatul în vârstă de 48 de ani, acuzat că l-a bătut pe bătrân, provocându-i răni atât de grave încât acesta a murit cinci luni mai târziu, a fost pus sub acuzare, deocamdată doar pentru acuzația de agresiune.

Incidentul, care a șocat profund opinia publică, a avut loc într-o casă din zona rurală a orașului San Paolo di Jesi, unde italianul locuia cu partenera sa și fiul acesteia. Românul în vârstă de 48 de ani este anchetat pentru două capete de acuzare separate: agresiune gravă, presupusă pe 10 octombrie 2024, când l-ar fi bătut și împins pe bărbatul de 90 de ani pe scări și omor din culpă, un dosar deschis pe 27 martie odată cu moartea lui Umberto Valeri într-un azil de bătrâni, unde fusese internat pentru recuperare în urma atacului.

La acea vreme, procurorul ordonase o autopsie pentru a identifica legătura cauzală dintre trauma suferită în timpul atacului și moartea ulterioară a victimei. Medicul legist a concluzionat că acele leziuni provocaseră o insuficiență multiorganică din cauza repausului la pat, care dusese progresiv la moartea lui Valeri. La examinare a participat și medicul legist consultant al apărării. Frații victimei s-au constituit parte civilă în proces.

Procurorul de caz a informat părțile că ancheta privind acuzația de omor din culpă a fost încheiată. Românul nu a fost prezent în instanță, pentru că, în prezent, se află într-o comunitate terapeutică.