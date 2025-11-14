Doi români arestaţi în Italia pentru că au răpit o minoră şi au obligat-o să se prostitueze

1 minut de citit Publicat la 10:33 14 Noi 2025 Modificat la 10:33 14 Noi 2025

Carabinierii au intervenit, au salvat-o pe minora româncă și i-au acordat asistență imediată. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O operațiune comună a Poliției de Stat și a Serviciului de Cooperare Polițienească Internațională, coordonată de Parchetul din localitatea Latina, Italia, a dus la eliberarea unei tinere românce, victimă a traficului de persoane și a exploatării sexuale.

Ancheta a dus la arestarea a doi cetățeni români, un bărbat și o femeie, sub suspiciunea gravă de răpire, drogare și obligarea minorei la prostituție. Potrivit anchetatorilor, fata a fost contactată pe rețelele sociale cu promisiunea unui loc de muncă ca ospătăriță, relatează presa locală din Italia.

Cei doi suspecți ar fi convins-o să călătorească cu ei într-un alt oraș din România, dar în timpul călătoriei, au obligat-o să consume țigări cu substanţe interzise, lăsând-o parțial inconștientă. Când aceasta s-a trezit, se afla deja peste graniță, în Italia, incapabilă să comunice cu lumea exterioară sau să ceară ajutor. Odată ajunsă în Italia, victima ar fi fost deposedată de acte și de telefon și forțată să se prostitueze sub amenințarea violenței și a represaliilor.

De asemenea, agresorii ei ar fi făcut fotografii pornografice cu ea, pe care le-au postat apoi pe site-uri de dating, monitorizând-i constant mișcările și împiedicând-o să evadeze.

Salvarea a venit datorită unui apel telefonic către Consulatul General al României. Fata, după ce a reușit să scape din locul în care era ținută, a cerut ajutor. Raportul a fost transmis Serviciului Internațional de Cooperare Polițienească, care a alertat poliţia din localitatea Latina.

Carabinierii au intervenit, au salvat-o pe tânăra minoră și i-au acordat asistență imediată. Ancheta coordonată de Parchetul din Latina a dus la identificarea locuinței în care era ținută victima și la confiscarea telefoanelor și a echipamentelor informatice folosite pentru monitorizarea acesteia.

Cei doi suspecți, ambii români, au fost arestați ca suspecți sub acuzațiile de răpire, sclavie, trafic de persoane, inducerea și sprijinirea prostituției, precum și distribuirea ilicită de materiale cu caracter sexual explicit și violență.

Poliția italiană continuă investigațiile pentru reconstituirea întregii rețele de exploatare a minorilor și identificarea unor eventiuali complici.