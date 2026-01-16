Doi români din Italia au fost arestaţi după ce au jefuit un bărbat şi au tras în poliţiştii care îi urmăreau

Când au văzut poliţiştii, cei doi români i-au atacat pe agenţi Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilsutrativ)

Doi români au fost arestaţi în localitatea Sedriano, în apropiere de Milano, Italia, după ce au comis un jaf, apoi au tras în poliţiştii care îi urmăreau.

Doi români, în vârstă de 23 şi 32 de ani, au jefuit un bărbat căruia i-au luat telefonul, ceasul şi cheile de la maşina cu care apoi au fugit. Bărbatul jefuit a sunat la poliţie, iar carabinierii care au reuşit să localizeze maşina, cu ajutorul GPS ului, în parcarea unui centru comercial de lângă Milano, relatează Il Giornale.

Când au văzut poliţiştii, cei doi români i-au atacat pe agenţi, ba mai mult au reuşit să sustragă arma de serviciu a unuia dintre ei cu care a început să tragă. Din fericire nu a nimerit pe niciunul dintre poliţişti şi nici trecătorii aflaţi în zonă.

Tânărul de 23 de ani a fost arestat pe loc, în timp ce, complicele său a încercat să evadeze în interiorul centrului comercial, unde a fost ulterior reținut.

Cei doi români se află în prezent la închisoarea San Vittore și sunt la dispoziția procurorilor. Verificările efectuate de carabinieri au relevat faptul că ambii bărbaţi erau deja cunoscuți de forțele de ordine şi aveau antecedente penale.