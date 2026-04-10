Doi români din Italia s-au declarat polonezi ca să scape de controalele carabinierilor

Doi români din Italia au fost arestaţi după ce s-au declarat polonezi şi au prezentat documente false la un control al poliţiei. Aceştia aveau cazier şi au fost reţinuţi cu acuzaţiile de furnizarea de informații false de identitate unui funcționar public, uzurpare de identitate și deținere de documente de identitate contrafăcute.

Carabinierii din localitatea Fiuminata, regiunea Marche, Italia, au arestat doi cetățeni români, în vârstă de 34 și 27 de ani, ambii rezidenți în orașul Perugia și care aveau antecedente penale, relatează presa locală din Italia.

Totul a ieşit la iveală în timpul unui control de rutină efectuat de o patrulă de poliţie. Poliţiştii italieni au observat o mașină care, la vederea patrulei, și-a schimbat brusc direcția de mers, în încercarea de a scăpa. Acest comportament suspect i-a determinat pe carabinieri să se apropie imediat și să oprească vehiculul pentru a identifica persoanele care se aflau înăuntru.

Când carabinierii le-au solicitat să se legitimeze, cei doi bărbați s-au declarat cetățeni polonezi, prezentând documente care, la o examinare inițială, păreau îndoielnice. Pentru a continua investigațiile, bărbații au fost duși la secția de poliție și supuși legitimării pe baza fotografiei. Verificările au scos la iveală adevărul: cei doi bărbați erau de fapt români, cu numeroase caziere judiciare pentru furturi, iar documentele poloneze pe care le-au prezentat erau false.

După ce au fost prinși în flagrant, cei doi au fost arestați și ținuți în arestul penitenciar al secțiilor de carabinieri din Pioraco și Macerata. Apoi au fost aduși în fața unui judecător pentru o audiere preliminară.