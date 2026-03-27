Doi români, soț și soție, au murit într-un accident cumplit, în Spania. TIR-ul lor s-a ciocnit cu un altul care staționa și a luat foc

1 minut de citit Publicat la 23:39 27 Mar 2026 Modificat la 23:43 27 Mar 2026

Doi români, soț și soție, șoferi de tir, au murit în spania într-un accident rutier. Sursă foto: captură Instagram / Anti-Radars Garrotxa via Diari de Girona

Doi români, soț și soție, au murit într-un grav accident rutier produs în regiunea autonomă Catalonia din Spania.

Potrivit presei locale, accidentul s-a prods joi după-amiază, pe autostrada Eix Transversal (cunoscută drept C-25), în Santa Coloma de Farners.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

TIR-ul în care se aflau românii a intrat în coliziune cu un altul, staționat pe marginea drumului, aparent din cauza unei defecțiuni, după care a luat foc.

Cei doi soți au murit în urma accidentului.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, este vorba despre doi tineri din județul Dâmbovița, din localitățile Valea Lungă și Moreni.

Soțul, Ionuț, avea 34 de ani, iar soția, Mădălina, 26 de ani (foto următoare).

Ei lucrau în echipaj, pe același camion.

TIR-ul românilor a luat foc după coliziunea cu celălalt camion

Incendiul care a cuprins autocamionul românilor a distrus complet vehiculul și s-a extins și la vegetația din apropierea drumului, afectând o zonă de aproximativ jumătate de hectar.

Șoferul de pe celălalt TIR, care se afla singur în cabină, a fost rănit și a fost ulterior transportat cu elicopterul la spitalul Josep Trueta.

Accidentul extrem de grav a mobilizat autoritățile locale, care au trimis la fața locului nouă patrule ale Mossos d'Esquadra (poliția catalană), mai multe unități ale Sistemului de Urgență Medicală și o duzină de unități de pompieri, care au acționat pentru stingerea incendiului și securizarea zonei.

În urma tragediei, autostrada C-25 pe direcția orașului Vic a fost temporar închisă.