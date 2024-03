Ea este Ștefania, mama care a pierit împreună cu cei trei copii ai săi într-un apartament în flăcări, în Italia. "O persoană minunată, mereu veselă și de ajutor"

"Mama copiilor, o femeie de 31 de ani de origine română, Ștefania Alexandra Nistor, a murit în timpul ce era transportată la spitalul Maggiore", relatează cotidianul La Repubblica.

Potrivit sursei citate, Ștefania lucra pentru o firmă care prestează servicii de curățenie.

Incendiul fatal a fost provocat de un scurtcircuit al unui calorifer electric care se afla în dormitor.

Focul de natură electrică a generat o cantitate mare de fum, care i-a ucis pe cei patru.

Una donna ed i suoi tre figli sono morti in un #incendio divampato nella loro abitazione a #Bologna. Le fiamme sono divampate nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento di un edificio in Via Bertocchi. pic.twitter.com/aER3TtaaEO