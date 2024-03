El este Marius, stilistul român care are grijă de imaginea fotbaliştilor de la Real Madrid | Ce spune despre România

Marius Neg, în vârstă de 30 de ani, este stilistul român care se asigură că jucătorii de la Real Madrid arată impecabil pe teren la fiecare meci.

Sursa foto: Instagram Marius Neg

Marius Neg, un român stabilit în Spania în urmă cu 20 de ani, a reuşit să construiască o afacere de succes în domeniul frumuseții.

De-a lungul timpului în salonul său au intrat nume importante din fotbal precum mijlocașii Brahim Diaz și Dani Ceballos.

"Am început cu Javi Ontiveros, care acum evoluează pentru Villareal B. După un timp am auzit că este cumnatul lui Brahim Diaz. Într-o seară m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să mă duc la Brahim acasă ca să-l tund. El încă juca la AC Milan. Și așa am început relația cu el. I-a plăcut cum l-am tuns”, își amintește Marius despre începuturile sale, potrivit jurnalemigrant.com

Datorită profesionalismului său, Marius a început să fie solicitat din ce în ce mai mult în lumea fotbalului, motiv pentru care şi-a propus să-și extindă portofoliul de clienți din cadrul echipei Real Madrid.

Mai mult, el a dezvăluit publicației I am Sport că este un fan înrăit al echipei FCSB (Steaua București) şi are ca obiectiv să se ocupe şi de imaginea fotbaliștilor români.

"De mic țin cu FCSB și îmi doresc să-i văd campioni. Mi-ar plăcea enorm să-l tund pe Florinel Coman. Cred că i-aș putea face o freză cu adevărat cool”, a mai spus Marius.

Astfel, prin pasiunea și dedicarea sa, Marius Neg ne arată că talentul, ambiția şi perseverența sunt bazele succesului în orice domeniu.