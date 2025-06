Moarte misterioasă la Milano: o femeie a fost găsită fără viață într-o maşină cu numere de înmatriculare româneşti

Femeia, a cărei identitate rămâne necunoscută în acest moment, ​​a fost găsită fără viață într-o mașină cu numere de înmatriculare româneşti . Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femei cu vârsta în jur de 40 de ani a fost găsită fără viață duminică seară, într-o mașină parcată în centrul orașului Milano şi care are numere de înmatriculare româneşti. Poliția investighează cazul, iar in cadrul anchetei deschise, a fost pus sub sechestru vehiculul şi a fost dispusă autopsia femeii. Din primele cercetări nu există semne de violență, dar în acest moment anchetatorii iau în calcul toate pistele.

Conform informațiilor disponibile până în prezent, femeia, a cărei identitate rămâne necunoscută în acest moment, ​​a fost găsită fără viață într-o mașină parcată şi care avea numere de înmatriculare româneşti. Victima a fost observată de doi trecători în jurul orei 21:30, întinsă pe bancheta din spate a mașinii, pe jumătate dezbrăcată. Trecătorii care au văzut cadavrul au sunat la 112, iar poliţia a sosit imediat la faţa locului împreună cu o ambulanţă, relatează publicaţia Fanpage.

Ajunși la fața locului, medicii de la ambulanţă nu au putut face altceva decât să confirme decesul femeii, pe care au estimat-o la o vârstă cuprinsă între 35 și 40 de ani. În așteptarea medicului legist, la fața locului au intervenit atât Brigada Mobilă a Prefecturii Poliției cât şi poliția criminalistică pentru a efectua toate verificările necesare clarificării cazului. În acest moment, singurul element cunoscut este că mașina în care a fost găsită femeia avea un număr de înmatriculare românesc.

Se pare că mașina fusese parcată de ceva vreme într-o zonă destul de izolată, dar nu departe de centrul orașului. Ușile erau închise, dar nu încuiate, și nimeni din zonă nu părea să știe de cât timp se afla femeia acolo.

După primele teste, s-a constatat că femeia nu prezenta semne de violență pe corp. În ciuda acestui fapt, a fost dispusă autopsia corpului neînsuflețit al femeii, iar vehiculul în care a fost găsită a fost deja confiscat pentru efectuarea cercetărilor.

În acest moment, poliția lucrează pentru a stabili identitatea femeii, dar şi condiţiile în care aceasta a decedat. Sunt luate în calcul toate pistele, de la o boală subită, poate legată de consumul de substanțe sau de intoxicația voluntară, până la ipoteza unei sinucideri sau, dimpotrivă, cea a unui deces provocat de terți.

Ancheta caută, de asemenea, confirmarea oricăror sesizări privind persoane dispărute, compatibile cu vârsta și presupusa naționalitate a victimei.