Niște români care au furat din Belgia 170 de porumbei trebuie să plătească acum despăgubiri de jumătate de milion de euro

Românii au furat din Belgia aproximativ 170 de porumbei de concurs FOTO: Getty Images

Opt români au fost condamnați la închisoare în Belgia, dar și la plata unor despăgubiri, pentru că au furat porumbei de concurs. Românii au acționat în mai multe localități și au primit pedepse cu închisoarea între 6 și 30 de luni.

În plus, sunt obligați să plătească unor crescători de porumbei despăgubiri în valoare de 467.671 de euro, potrivit vrt.be.

Între 2022 și ianuarie 2025, au fost furați mai mulți porumbei în Flandra, de fiecare dată de la crescători care câștigaseră cu puțin timp înainte premii internaționale cu porumbeii lor. Hoții au acționat întotdeauna foarte organizat, după ce au urmărit țintele, folosind plăcuțe de înmatriculare false și mai multe vehicule.

În luna mai a anului trecut, Poliția Judiciară Federală din Limburg a reușit să ridice din România 170 de porumbei furați. De asemenea, a găsit mai multe păsări la diverse adrese din Vilvoorde. Opt suspecți au fost arestați, iar porumbeii au putut fi identificați cu ajutorul testelor ADN.

Au fost furați 170 de porumbei de concurs

Tribunalul corecțional din Hasselt vorbește despre „fapte deosebit de grave, cu un caracter perturbator pentru societate”. Capul rețelei, un bărbat de 46 de ani din Vilvoorde, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare și o amendă de 1.600 de euro.

Trei complici au primit pedepse cu închisoarea de 18, 20 și 24 de luni. Alți 4 complici nu au fost prezenți la proces și au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 6 și 20 de luni. Aceștia au ajutat la ascunderea și transportarea celor aproximativ 170 de porumbei furați în România.

„Doar pedepsele efective cu închisoarea sunt adecvate pentru a arăta clar că o astfel de criminalitate organizată, care provoacă teamă și insecuritate, este absolut inacceptabilă”, a decis judecătorul.

Șase crescători de porumbei s-au constituit parte civilă în proces și au cerut împreună despăgubiri de 1,8 milioane de euro. Însă judecătorul a stabilit în cele din urmă despăgubiri în valoare de 467.671 de euro. Unul dintre crescători va primi 300.000 de euro, pentru că în urma furtului și-a pierdut liniile unice de reproducere.