O româncă din Italia a fost concediată după ce şi-a prelungit concediul pentru a-și îngriji mama bolnavă. Colegii ei au intrat în grevă

Românca a fost concediată pentru că şi-a prelungit concediul pentru a o ajuta pe mama sa bolnavă de cancer. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O română în vârstă de 55 de ani a fost concediată de conducerea companiei Epta Costan din localitatea Limana, în regiunea Veneto, Italia, după ce și-a prelungit șederea în România pentru a-şi îngriji mama care este bolnavă de cancer.

Compania la care lucra românca a considerat că aceasta trebuie concediată din cauza absențelor nejustificate. În schimb femeia susţine că a anunțat verbal conducerea firmei că îşi prelungeşte călătoria în România. Femeia lucra de 11 ani la fabrica respectivă, relatează presa din Italia.

La finalul concediului de odihnă, românca a rămas în România încă șase zile pentru a o ajuta pe mama sa, care se afla în stare gravă. La reîntoarcerea în Italia, conducerea i-a reproşat o absență nejustificată pentru intervalul 24 august - 1 septembrie, apoi a concediat-o. Femeia susţine că solicitase anterior șefului direct de secție permisiunea de a reveni la muncă mai târziu decât era prevăzut, în cadrul unei discuţii.

Reprezentanții organizației sindicale Fiom au precizat că astfel de înțelegeri verbale constituie o practică obișnuită în cadrul companiei Epta Costan. În plus organizația sindicală a cerut clarificarea conținutului discuției purtate între angajată și superiorul ei ierarhic, precum şi răspunsul primit de aceasta. Nu în ultimul rând, reprezentanții sindicatului Cgil au arătat că sancțiunea aplicată trebuia evaluată în raport cu întreg contextul familial extrem de grav. Astfel sindicatul a solicitat să se ia în considerare starea de sănătate a mamei româncei și a a discuţiei pe care angajata a avut-o cu superiorul ei.

În semn de susținere pentru româncă, organizația Fiom Cgil a organizat o grevă de protest de două ore, iar la această acțiune au participat și colegii de muncă ai acesteia, care şi-au arătat astfel solidaritatea. Denise Casanova, secretara generală a Cgil Belluno, a anunțat că va prezenta cazul conducerii naționale a sindicatului și că va discuta cu administratorul delegat al companiei, pentru ca decizia să fie rediscutată şi reevaluată.