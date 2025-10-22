O româncă din Spania este acuzată că i-a furat toată averea soțului mult mai în vârstă

Un bărbat spaniol în vârstă de 77 de ani a depus o plângere împotriva soției sale, în localitatea Palma de Mallorca, în Spania, pentru o presupusă escrocherie de 700.000 de euro. Femeia, o româncă în vârstă de 44 de ani este acuzată acum de agresiune, abuz emoţional şi fizic, dar şi escrocherie.

După ce s-au căsătorit, bărbatul, la insistenţele soţiei, a trecut-o pe aceasta ca titulară a contului, iar aceasta a început să scoată sume mari de bani timp de trei ani. Potrivit declaraţiilor soţului păgubit, femeia l-ar fi obligat să vândă un loc de parcare în Llucmajor și un altul în Palma, o proprietate în Costitx și o licență de taxi. Toți banii pe care i-a obținut din aceste vânzări au dispărut însă ulterior.

Românca, în vârstă de 44 de ani, a fost arestată de către agenţii din cadrul Unității de Îngrijire a Familiei și Femeii (UFAM) a Poliției Naționale și a fost adusă în fața instanței.

Bărbatul a povestit că este căsătorit cu românca de trei ani și jumătate și că soția sa îl agresează și îl abuzează psihologic . Aceasta l-ar fi amenințat cu un cuțit în repetate rânduri și i-a spus că îl va ucide în somn.

În plus, conform plângerii obținute de publicaţia spaniolă, bărbatul a declarat că soția sa bea mult alcool, consumă droguri și nu are grijă de nicio implicare în activităţile casnice din locuinţa lor.

Victima a solicitat instanței un ordin de restricţie care să o oblige pe femeie să nu se apropie de el și să părăsească locuința, deoarece bărbatul dorește să trăiască în pace și să prevină orice s-ar putea întâmpla grav.

Judecătorul spaniol a dispus eliberarea femeii, cu un ordin de restricție care îi impune să stea la 300 de metri distanță de soțul ei și interdicția de a avea contact cu acesta.

Ancheta din acest caz a scos la iveală faptul că soţul spaniol nu este prima victimă a femeii. Românca a mai hărţuit în anul 2023 un antrenor de fitness cunoscut la sala de sport pe care o frecventa. Femeia l-a urmărit pe antrenor, i-a dat sute de mesaje, ba chiar şi-a schimbat şi numărul de telefon pentru a putea să îl contacteze pe bărbat care o blocase atât pe telefon cât şi pe reţelele sociale.