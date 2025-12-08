Răsturnare de situaţie în cazul ucrainiencei dispărute în Italia şi găsite în casa unui român. Ce spune familia tinerei

Până acum parchetul nu a formulat nicio acuzație împotriva lui Dragoş, confirmând astfel pista unei plecări voluntare a Tatianei. Sursa colaj: captura facebook Tatiana Tramacere/Dragos-Ioan Gheormescu

Continuă ancheta în cazul tinerei de origine ucraineană, care a dispărut pe 24 noiembrie şi a fost găsită după 11 zile în casa lui Dragoş Ioan Gheormescu. Deşi parchetul nu a formulat nicio acuzație împotriva lui Dragoș, ceea ce confirmă pista plecării voluntare a Tatianei, tatăl tinerei a făcut o serie de declaraţii şocante care contrazic varianta românului.

Rino Tramacere, tatăl tinerei, a povestit întoarcerea acasă a fiicei sale, care fusese dată dispărută timp de 11 zile și a fost găsită în locuinţa lui Dragoş Ioan Gheormescu: „Nici măcar nu se putea ţine pe picioare, era neajutorată. A trebuit să o cărăm în braţe pentru că nu putea merge.” Declaraţia lui Rino Tramacere, tatăl Tatianei Tramacere, studenta la psihologie în vârstă de 27 de ani din localitatea Nardò, regiunea Puglia, Italia, care dispăruse din 24 noiembrie și a fost găsită de carabinieri după 11 zile în casa lui Dragoș Ioan Gheromescu a tulburat ancheta care părea că ia în calcul varianta plecării voluntare a femeii, relatează La Repubblica.

Familia și-a exprimat îndoielile cu privire la rolul bărbatului provocând o reacție din partea avocatului muncitorului român: „Dragoș confirmă ceea ce le-a spus anchetatorilor: totul s-a făcut de comun acord. Duceau o viață normală. Nu a existat nicio maltratare sau altceva.”

Tatăl Tatianei însă a mai precizat pentru presa din Italia: „Încă nu știm de ce se afla în starea aceea și asta nu mai contează pentru noi, pentru că fiica mea s-a întors acasă după o lungă tăcere care ne-a distrus. Nu știam ce să mai credem.”

Tatiana plecase de acasă în după-amiaza zilei de 24 noiembrie, spunând că mergea la Lecce cu serviciul și că nu a putut fi contactată de atunci, pentru că avea telefonul mobil închis. Dragoș, audiat de carabinieri în timpul anchetei inițiale, a declarat că nu știa nimic despre locul unde se afla fata şi nu a mărturisit atunci că aceasta era cu el în mansarda unde carabinierii au găsit-o încuiată într-un dulap. Imediat după audieri, Dragoș a precizat că el și Tatiana au decis de comun acord să stea împreună în casa lui, explicând că au luat această decizie pentru că erau îndrăgostiți.

Până acum parchetul nu a formulat nicio acuzație împotriva lui Dragoş. Pe de altă parte tatăl femeii a declarat: „Mă bucur că fiica mea s-a întors, este o bucurie imensă și acum are nevoie disperată de protecție. Nu vorbește; este retrasă în tăcere. Stă în camera ei fără să spună un cuvânt; nu vrea să vadă pe nimeni. Când îi punem câteva întrebări despre motivul pentru care a plecat de acasă și ce s-a întâmplat în acele unsprezece zile de absență, nu răspunde și începe să plângă. Mănâncă regulat și se reface, din fericire.”

Cele unsprezece zile tensionate fără vești de la fată au afectat-o ​​și pe Ornella, mama ei, care, după cum explică Rino Tramacere, „a avut o cădere nervoasă după bucuria de a o revedea pe Tatiana și plânge şi ea și vorbește puțin”. Despre Dragoş, Rino Tramacere ştie foarte puţine lucruri: „Nu-l cunosc. L-am văzut o singură dată, timp de cinci minute, și nu pot spune ce fel de persoană este; chiar nu pot comenta. Știam, însă, despre biletele pe care Tatiana le cumpărase pentru a merge la Brescia, unde voia să-și vadă foștii colegi de clasă, după ce își începuse studiile universitare acolo și le continuase acum la Lecce.”

Presa din Italia relatează că anchetatorii din acest caz trebuie să lămurească mai multe mistere. Primul mister care trebuie lămurit este motivul pentru care Dragoș, până când tânăra nu a fost găsită şi identificată, nu a spus adevărul, ba mai mult a făcut declarații mincinoase în faţa carabinierilor. Al doilea aspect care trebuie clarificat este modul în care el și Tatiana și-au petrecut zilele în izolare, în timp ce căutările au fost efectuate în toată Italia. Mai ales că versiunea povestită de tatăl femeii o contrazice pe cea a lui Dragoș, care vorbește despre îndrăgostire și conviețuire. Un alt aspect de clarificat este de ce Tatiana a apucat un cuțit în mână când a fost găsită singură în casa prietenului ei, Dragoș. Întrebarea este de cine încerca să se protejeze. Mai multe informații vor fi disponibile cu privire la anumite aspecte atunci când tânăra de 27 de ani va fi audiată de poliție în următoarele zile. Al patrulea mister se referă la motivul dispariției tinerei, mai precis de ce a fugit şi a refuzat să mai fie contactată chiar şi de familie.